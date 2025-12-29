Ramona Leiß ist nicht gut auf Heino zu sprechen

Heute, 11:56h 3 Min.

Die frühere Moderatorin Ramona Leiß ("Knoff Hoff Show", "ZDF-Fernsehgarten", "Goldene Hitparade der Volksmusik") hat in einem Interview mit "Echo24" kritisiert, dass "Fernsehbosse" sich nach ihrem Coming-out nicht mehr beschäftigen wollten.



Leiß hatte sich 2008 als lesbisch geoutet (queer.de berichtete). Sie beklagte später, dass dies ihre Karriere gekostet habe (queer.de berichtete).



Ihr Publikum habe dabei keine Probleme mit ihr gehabt, so Leiß im neuen Interview: "Ich habe festgestellt, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer mein Outing ganz normal aufgenommen haben. Ich habe sehr viele Briefe bekommen  von älteren Frauen, die schrieben, sie wünschten, sie hätten das damals auch sagen können", erklärte die 68-Jährige, die heute als freischaffende Künstlerin arbeitet. Sie habe auch Briefe von jüngeren Frauen erhalten, die sie durch sie den Mut gefunden hätten, sich ihren Eltern gegenüber zu öffnen. "Die haben gesagt: Wenn die Ramona, die wir vom Fernsehen kennen und mögen, mit einer Frau zusammen ist, dann darf meine Tochter das auch sein. Das hat etwas bewirkt, und darauf bin ich im Nachhinein auch ein bisschen stolz", so Leiß.

"Die wollen wir jetzt nicht mehr haben"

Weiter erklärte sie: "Die, die sich aufgeregt haben und mich sukzessive aus den Sendungen genommen haben, waren die Chefs, die Fernsehbosse. Man hat es mir zwar nie direkt gesagt, aber man hört hinter den Kulissen viel. Es kam klar aus den Chefetagen: 'Die wollen wir jetzt nicht mehr haben.'"



Ein halbes Jahr nach ihrem Coming-out habe sie gemerkt, "dass die Stimmung bei den Verantwortlichen gekippt war". Sie habe sich aber schon darauf eingestellt: "Egal was passiert, auch wenn meine Karriere jetzt endet  mir ist es lieber, ehrlich zu mir und meinem Umfeld zu sein, als mit einer Lüge weiterzuleben." Sie habe damit "Geld gegen Freiheit" getauscht. "Und außerdem war ich sehr verliebt in meine Frau, die ich dann auch geheiratet habe. Ihr zuliebe wollte ich das alles gar nicht mehr", fuhr sie fort. Das Paar hat sich 2014 verpartnert (queer.de berichtete).

Kaum Freundschaften im TV-Geschäft  besonders nicht mit Heino

Kontakt mit früheren Kolleg*innen habe sie praktisch nicht mehr. "Im Grunde war das ein sehr oberflächliches Geschäft. Es war schnelllebig und echte Freundschaften waren dabei kaum möglich", so Leiß.



Besonders enttäuscht zeigte sie sich von einer deutschen Musikikone: "Ich habe sogar von einem sehr bekannten Volksmusiksänger erfahren müssen, wie er mir die kalte Schulter zeigte, nachdem ich meine Sendungen nicht mehr hatte. Das war Heino. Er hat mich kaum noch gegrüßt  dabei war er der Haupt-Act meiner Tourneen", so Leiß. "Ich habe mir gedacht: Junge, wir haben zusammen so viele Tourneen gemacht, du warst immer dabei  da könnte man wenigstens noch Hallo sagen. Das war sehr enttäuschend." Seine Frau Hannelore (1942-2023) sei allerdings stets "nett und freundlich" zu ihr gewesen. "Ein verblüffender Unterschied", erklärte die 68-Jährige.



Heutzutage würde sie sich früher outen: "Also sehr viel früher ins Risiko gehen und sagen: Wenn es mich die Karriere kostet, dann ist es eben so, dann kommt etwas anderes. Ich hätte sehr viel bewusster und offener leben wollen."



Leiß war 2012 zum letzten Mal in einer großen Fernsehshow dabei  als Kandidatin der Dschungelshow. Damals sprach sie auch über ihre sexuelle Orientierung (queer.de berichtete). (cw)