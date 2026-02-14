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"Bin nicht der größte Fan vom Look"

Für "Let's Dance": Ross Antony trennt sich von seinem Bart

  • Heute, 12:05h 2 Min.

Der Vorher-Nachher-Effekt (Bild: Instagram / Ross Antony)

Ross Antony (51) zeigt sich in einem neuen Look: Für die kommende Folge von "Let's Dance" am Sonntagabend (20:15 Uhr bei RTL) rasierte sich der Sänger und Entertainer seinen Bart ab. Bei Instagram zeigt Ross Antony den Vorher-Nachher-Effekt  und der kann sich sehen lassen: Ohne Bart wirkt Antony deutlich verjüngt. Trotzdem ist der "Let's Dance"-Kandidat nicht begeistert vom neuen Look, wie er in der Bildunterschrift verrät.

"Ich bin ehrlich gesagt nicht der größte Fan vom Look ohne Bart, auch wenn ich dadurch etwas jünger aussehe", so Ross Antony zum Vorher-Nachher-Bild. "Aber ich freue mich riesig auf eure Reaktionen am Sonntagabend es wird ein Abend, den ihr so schnell nicht vergessen werdet!", kündigt er an.

Tänzer Joel Mattli: "Ein halbes Leben jünger"

Mit-Kandidat Joel Mattli (31) kommentiert das Bild mit einem lachenden Emoji und sagt: "So hab ich dir als Teenager im Dschungel zugeschaut". Er findet, Ross Antony sieht "direkt ein halbes Leben jünger" aus. Dazu fügt er ein Baby-Emoji an. Die Fans sind begeistert: "Beides steht dir wirklich sehr gut, du kannst wirklich alles tragen", findet eine Userin, "Steht dir beides sehr gut", findet eine andere. "Ohne sieht besser und viel jünger aus", kommentiert jemand anderes.

Ross Antony nimmt in der aktuellen 19. Staffel als Promi-Kandidat teil. Seine Tanzpartnerin ist die Profi-Tänzerin Mariia Maksina (28). (spot/cw)

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