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Schwedische Nüchternheit

Robyn glaubt nicht an ewige Liebe

  • Heute, 14:22h 2 Min.

Robyn will sich immer wieder neu verlieben (Bild: Sendelbach / wikipedia)

Die schwedische Popmusikerin Robyn hält ewige Liebe für eine Illusion. "Einerseits wäre ich gern in einer langfristigen Beziehung", sagt die 46-Jährige, die mit dem Song "Dancing On My Own" weltberühmt wurde, im Interview für die aktuelle Ausgabe des "ZEITmagazins". "Aber manchmal denke ich auch: Was, wenn das dann das letzte Mal ist, dass ich mich verliebe? Hoffentlich nicht! Wir sind sehr schnell darin, die ewige Liebe zum ultimativen Erlebnis zu ernennen. Aber ich weiß nicht, ob sie das wirklich ist. Ich glaube, wenn man auf seinem Sterbebett liegt und auf sein Leben zurückblickt, wird man es nicht bereuen, sich immer wieder neu verliebt zu haben."

Vor vier Jahren wurde Robyn mit Hilfe einer Samenspende Mutter. Der Entschluss dazu fiel ihr nicht leicht. Sie habe sich, wie sie im Interview erzählt, nach einer Trennung dazu entschieden, sich vorher aber gefragt: "Bin ich wirklich in der Lage dazu, das allein durchzu­ziehen? Ist es überhaupt richtig, allein ein Baby zu bekommen?" Sie habe vorher auch keine Frauen gekannt, die eine derartige Mutterschaft wie sie alleine durchgezogen hätten: "Ich kannte höchstens homo­sexuelle Paare, die Eltern geworden sind."

Laut Robyn seien Alleinerziehende mit einem Stigma belegt: "Es ist nicht einfach, alleinerziehend zu sein. Meine Mutter war allein­erziehend, und ich hatte durchaus Sorge, dass ich Dinge von ihr wiederholen würde, die ich nicht wiederholen wollte." Der Druck, der generell beim Thema Mutterschaft auf Frauen ausgeübt werde, sei falsch, so Robyn, aber: "Es gibt auch einen Grund dafür, denn eine Mutter muss einiges durchhalten  das ist nun mal die Realität."

Direktlink | "Dancing On My Own" aus dem Jahr 2010 ist Robyns größter Hit
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Inzwischen habe sie gemerkt, dass das Muttersein viel leichter sei, als sie es sich vorgestellt habe. Schwieriger als erwartet sei es hingegen, mit Kind künstlerisch zu arbeiten. "Man wird ängstlicher, man macht sich mehr Sorgen, man ist müder, zerstreuter. Es ist wirklich schwer, produktiv zu sein, wenn man ein Kind hat. Aber es ist möglich."

Robyns neues Album "Sexistential" (Amazon-Affiliate-Link ) erscheint am Freitag. (cw)

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