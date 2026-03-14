Horst Schlämmer hat den Anschluss verpasst

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Heute, 04:00h 5 Min.

Corona war ein echter Tiefpunkt. Horst Schlämmers Stammkneipe, der "Wilddieb", musste schließen, so wie alle anderen auch. Doch als die Pandemie überwunden war, ist die schlechte Laune geblieben. Die Masken sind weg  aber das Lächeln dahinter auch, stellt der stellvertretende Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" schockiert fest. Und bringt es auf den Punkt: "Ganz Deutschland hat Rücken  im Gesicht."



Das kann doch nicht sein. Also holt der Komiker Hape Kerkeling seine beliebteste Kunstfigur nach jahrelanger Bildschirmpause wieder heraus. Und lässt den grunzenden Lokalreporter mit den schiefen Zähnen in Deutschland das Glück suchen.

Horst Schlämmer im Drogensumpf Berlin



Poster zum Film: "Horst Schlämmer sucht das Glück" läuft seit 26. März 2026 im Kino

Sein Roadtrip führt ihn zu Lachyoga-Kursen in Bad Lobenstein, zu den Schönen und Reichen auf Sylt  da passt er ja genau hin, findet er feixend -, nach Berlin, wo er natürlich sofort einer Drogengang in die Arme läuft, nach Dresden, das er aber konsequent in Thüringen verortet, oder in ein Domina-Studio.



Nicht jedes dieser Kapitel ist lustig, einige Gags im Drehbuch von Claudius Pläging zünden überhaupt nicht. Manche Idee kann überzeugen  Jördis Triebel etwa ist als Truckerin großartig. Andere Szenen dagegen sind erwartbar, klischeehaft oder ärgerlich und auf Schenkelklopfer-Niveau.



Der versöhnliche Herr Schlämmer



Man merkt: In einer immer chaotischeren Welt ist Horst Schlämmer deutlich versöhnlicher geworden. Man habe sich "bewusst für die Ordnung entschieden", sagt Hape Kerkeling im Interview mit dem "Filmdienst". "Die versöhnliche Variante ist am Ende oft die spannendere." Das sei dahingestellt, auf jeden Fall aber ist sie die harmlosere.



Mit Comebacks von Figuren aus einer anderen Zeit ist es ja so eine Sache. Lässt man sie unverändert, wirken sie angestaubt und gestrig. Erfahren sie eine Aktualisierung, verärgert man alte Fans (zumindest die, die sich nicht weiterentwickelt haben)  und kann unauthentisch und didaktisch daherkommen. "Stromberg" hat es vergangenen Dezember versucht, und "Das Kanu des Manitu" wurde sogar zum meistgeschauten Film des vergangenen Jahres  trotz (oder wegen) Klischees und Entgleisungen.



Horst Schlämmer (Hape Kerkeling) schwingt das Tanzbein (Bild: Leonine Studios / Sandra Hoever)

Hape Kerkeling ist in spontanen Situationen am besten



Das löst Regisseur Sven Unterwaldt in "Horst Schlämmer sucht das Glück" ganz geschickt: Ihn begleitet Anna, eine junge Kollegin aus der "Internet-Redaktion". Sie filmt Horsts Reise, bleibt aber stets hinter der Kamera. Nur ihre mahnende Stimme ist zu hören, wenn er mal wieder flirty bis übergriffig wird. "Das sagt man nicht mehr, Horst!"



Sein Roadmovie führt den wohl bekanntesten Grevenbroicher auch zu drei echten Begegnungen: Er trifft Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder in der Staatskanzlei. Er hat sofort zugesagt, erzählte er im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung", und das ist wirklich nicht überraschend. Muss man einem Politiker eine solche Bühne bieten? Tatsächlich ist das improvisierte Interview unterhaltsam, weil es Söders Eitelkeit zur Schau stellt. Hier zeigt sich wieder einmal: Hape Kerkeling ist am stärksten, wenn er spontan reagieren kann, statt sich an ein Drehbuch zu halten.



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Auch der umstrittenste Kirchenmann bekommt einen Auftritt



Später trifft er auch noch Hape Kerkeling. Eine nette Idee, zumal der Komiker, der ein Buch vorstellt, ganz anders reagiert, als man denken würde. Und dann trifft Horst Schlämmer Kardinal Rainer Maria Woelki, notorisch homophober Erzbischof von Köln mit miserablen Beliebtheitswerten und verantwortlich für eine beispiellose Zahl an Kirchenaustritten in seinem Bistum. Das habe "etwas mehr Überredung" gekostet als bei Söder, erzählte Hape Kerkeling  was bei dem scheuen Kirchenmann kein Wunder ist.



"Ich glaube, das reine Bild zweier so unterschiedlicher Menschen, die miteinander sprechen, ist bereits aufschlussreich genug", ergänzte er im "Filmdienst"-Interview. Das ist vielleicht ehrenwert und unterstreicht den versöhnlichen Charakter seiner Figur wie des ganzen Films. Falsch bleibt der Auftritt Woelkis  über den die kirchennahe Presse gerne berichtet  dennoch. Weil das Gespräch zwischen Schlämmer und Woelki weder kritisch noch lustig oder irgendwie erhellend war. Es ist schlicht unnötig.

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Hape Kerkeling als Frau und Herr Cabaret

Doch zurück zu Besserem: Horst Schlämmer sehnt sich ja nach dem Glück, sucht es in ganz Deutschland, findet es aber vor allem in der Vergangenheit. Unterwegs schaut der Reporter gerne alte Fernsehserien mit seiner Lieblingsschauspielerin Jutta Wampel.



Mal ist sie, gespielt von der Comedienne Tahnee Schaffarczyk, eine Kommissarin, eine Kreuzfahrt-Stewardess oder eine adelige Pferdebesitzerin. Und immer begegnet sie Hape Kerkeling  als schwäbischem Spurensicherer, als Frau (und Herr) Cabaret auf dem Deck, Cocktail schlürfend, oder als Stallmeister.



Traumreise: Hildegard Cabaret (Hape Kerkeling) werden ihre Drinks serviert (Bild: Leonine Studios / Sandra Hoever)

Ein Plädoyer für Kitsch und Trash



Diese an Melodramatik kaum zu übertreffenden kurzen Einspieler sind vielleicht das heimliche Highlight des ganzen Films, weil sie Hape Kerkeling sein ganzes Talent ausspielen lassen und Satire und Vergnüglichkeit vereinen.



"Traumschiff" und "Schwarzwaldklinik" seien sein "kulturelles Erbe", sagt er dem "Filmdienst". "Der Film ist auch ein Plädoyer für Kitsch und Trash", ergänzt er. "Es muss nicht alles hochtrabend sein." Womit er auch ein Urteil über seinen Film fällt.

Infos zum Film



Horst Schlämmer sucht das Glück. Komödie. Deutschland 2026. Regie: Sven Unterwaldt. Cast: Hape Kerkeling, Tahnee Schaffarczyk, Laura Thomas, Meltem Kaptan, Jochen Busse, Christian Hockenbrink, Patrick Joswig. Laufzeit: 93 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 6. Verleih: Leonine Studios. Kinostart: 26. März 2026