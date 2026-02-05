Gericht: Mutmaßlich homophobe Polizeischüler zu Recht entlassen



Die Polizei hatte das Recht, zwei offenbar homophobe Kommissaranwärter zu feuern (Bild: AG-Pics / pixabay

Heute, 13:05h 2 Min.

Die Polizeihochschule im brandenburgischen Oranienburg hat zwei mutmaßlich queerfeindliche Polizeikommissaranwärter aufgrund von Zweifeln an ihrer Verfassungstreue zu Recht entlassen. Dies hat das in Berlin ansässige Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden. Der Beschluss ist unanfechtbar.



Die beiden Polizeischüler waren im Dezember 2025 gefeuert worden (queer.de berichtete). Ein knappes halbes Jahr zuvor hatte die Staatsanwaltschaft bekanntgegeben, dass sie gegen zwei Kommissaranwärter wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittle. Die beiden Männer sollen durch extrem rassistische und homophobe Kommentare aufgefallen sein. Homosexuelle seien demnach als "kranke Menschen" bezeichnet worden, nicht-weiße Straftäter wollten die Verdächtigen "erschießen, in einer Tonne ertränken, verbrennen" (queer.de berichtete). Mitschüler*innen hätten die Aussagen in einem Protokoll festgehalten.

Gericht: Verfassungstreue wesentliches Eignungsmerkmal für Polizisten

Die beiden jungen Männer hatten gegen ihre Entlassung Beschwerde eingelegt. Das Oberverwaltungsgericht erklärte aber, dass Beamte, die wie die Antragsteller während ihrer Ausbildung im Beamtenverhältnis auf Widerruf stehen, jederzeit entlassen werden könnten. Ihnen muss nicht mehr die Ablegung der Abschlussprüfung ermöglicht werden, wenn ihre weitere Verwendung im Polizeidienst mangels Eignung nicht in Betracht komme. Die Verfassungstreue sei ein wesentliches Eignungsmerkmal für Polizeibedienstete. Beamt*innen müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen und für deren Erhaltung eintreten. Andernfalls könne ihnen von den Bürger*innen nicht das für die Wahrnehmung des öffentlichen Amtes erforderliche Vertrauen entgegengebracht werden.



Für eine Entlassung reichten demnach bereits begründete Zweifel der Dienststelle an der Verfassungstreue aus. Die Verwaltungsgerichte dürfen insoweit nicht selbst in der Sache entscheiden, sondern sind auf die Überprüfung von Beurteilungsfehlern der Behörde beschränkt. Dazu gehört, ob die Behörde vom zutreffenden Sachverhalt ausgegangen ist. Den entlassenen Anwärtern sei aber nicht gelungen, die Glaubwürdigkeit der Belastungszeug*innen zu erschüttern.



Der Berlin-Brandenburger Landesverband des Vereins lesbischer und schwuler Polizeibediensteter (VelsPol) begrüßte die Entscheidung des Gerichts, erklärte der Landesvorsitzende Marco Klingberg. Diese zeige eindeutig, "dass verfassungsfeindliche Tendenzen keinen Platz in unserer Polizei haben". (dk)