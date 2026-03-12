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Kommunale Initiativen

Erlangen und Nürnberg mit LGBTI-Plänen

Die bayerische Staatsregierung tut sich noch schwer mit einem Aktionsplan für queere Menschen. Die Städte sind schon weiter.

  • Heute, 13:45h 2 Min.

Blick auf die Neustädter Kirche in Erlangen (Bild: Ermell / wikipedia)

Als dritte bayerische Großstadt hat die Stadt Erlangen einen Strategieplan für queere Menschen beschlossen  nach München und Nürnberg. Ziele des Plans sind die Stärkung von Akzeptanz und Sichtbarkeit, die Förderung gleichberechtigter Teilhabe und der Einbezug in kommunale Entscheidungsprozesse.

Als erster Schritt soll am Dienstag (31. März), dem Internationaler Tag der Trans*Sichtbarkeit, eine Regenbogen­fahne am Rathaus der 120.000 Einwohner*­innen zählenden Stadt gehisst werden. "Damit unterstreicht die Stadt ihr Engagement für die Rechte und die Sichtbarkeit von LGBTQIA*-Personen", teilte die Verwaltung mit.

Nürnberg beschließt bereits zweiten Aktionsplan

Unterdessen hat der Stadtrat von Nürnberg, der zweitgrößten Stadt im Freistaat, in seiner Sitzung vom Donnerstag bereits den zweiten kommunalen Aktionsplan Queeres Nürnberg mit großer Mehrheit verabschiedet. Mit dem Plan werden Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung, zum Schutz vor Diskriminierung sowie zur Stärkung der Lebenssituation von queeren Menschen in allen Bereichen der Stadtverwaltung und der kommunalen Lebenswelt festgelegt.

"Und das ist gut so", erklärte der Nürnberger Stardtrat Ulli Blaschke. "Weil Nürnberg eine Stadt für alle ist, in der sich auch queere Menschen wohlfühlen sollen. Und deswegen fangen wir bei uns an, in der Verwaltung, indem wir sensibel sind für die Anliegen queerer Menschen und indem wir ihre Gruppierungen, ihre Institutionen und Vereine fördern und unterstützen."

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Auf Landesebene hat die bayerische Staatsregierung ebenfalls angekündigt, einen Aktionsplan zu starten (queer.de berichtete). Allerdings kritisiert der queere Verband LSVD+, dass es dazu noch keine "strategische Gesamtplanung" gebe (queer.de berichtete). (cw)

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