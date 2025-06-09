Rückschritt statt Schutz: Indiens neue trans Gesetzgebung sorgt für Empörung

Heute, 14:43h 3 Min.

In Indien erleben trans Menschen derzeit einen massiven Rückschlag: Mit der Verabschiedung des "Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026" hat das Parlament des weltweit bevölkerungsreichsten Landes in dieser Woche ein Gesetz beschlossen, das zentrale Errungenschaften der vergangenen Jahre infrage stellt  und landesweit Proteste ausgelöst hat.



Der Kern der Kritik: Das neue Gesetz beendet faktisch das Recht auf geschlechtliche Selbst­bestimmung. Während trans Personen bislang ihre Identität eigenständig erklären konnten, gestützt auf ein wegweisendes Urteil des Obersten Gerichtshofs von 2014, soll künftig eine staatlich-medizinische Prüfung darüber entscheiden, wer als trans anerkannt wird.



Geplant ist ein zweistufiges Verfahren: Ein medizinisches Gremium überprüft die Identität, anschließend entscheidet eine staatliche Stelle über die offizielle Anerkennung. Für viele Aktivist*­innen ist das ein fundamentaler Paradigmenwechsel  weg von Selbstdefinition, hin zu Kontrolle.

Queere Identitäten werden "pathologisiert"

Menschenrechtsorganisationen und queere Initiativen warnen, dass damit trans Identitäten "pathologisiert" würden und intime Entscheidungen unter staatliche Aufsicht geraten. Besonders brisant: Die neue Definition von "Transgender" wird deutlich enger gefasst. Nach Einschätzung von Beobachter*innen könnten große Teile der Community künftig gar nicht mehr offiziell anerkannt werden  darunter viele trans Männer, trans Frauen sowie nichtbinäre Personen. Das hat konkrete Folgen: Zugang zu medizinischer Versorgung, rechtliche Anerkennung, Eheschließungen oder staatliche Unterstützungsprogramme könnten für viele unerreichbar werden.



Das Gesetz wurde trotz massiver Kritik von der nationalkonservativen Regierungspartei BJP durchgeboxt. Die BJP steht für Hindunationalismus und hat grundsätzliche Probleme mit queeren Menschen  so wandte sie sich gegen die Gleichbehandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren im Ehe-Recht, weil dies ein "urbanes, elitäres Konzept" sei (queer.de berichtete). Sowohl im Unterhaus als auch im Oberhaus wurde der Entwurf in dieser Woche angenommen  begleitet von Protesten der Opposition und zivilgesellschaftlicher Gruppen.



Auf den Straßen mehrerer Städte demonstrierten Aktivist*innen gegen das Gesetz. In sozialen Medien verbreitete sich der Hashtag #RejectTransBill2026. Kritiker*innen sprechen von einem "tiefgreifend regressiven" Schritt und einem Angriff auf verfassungsmäßige Rechte. Es gab auch den Vorwurf, dass die transfeindliche Politik der augenblicklichen US-Regierung auf Indien übertragen werden solle.



Auch in Deutschland gibt es derzeit immer wieder Forderungen von CDU, CSU und AfD, das Selbstbestimmungsgesetz für trans Menschen wieder abzuschaffen. Die SPD hat aber erst kürzlich gegenüber der Union klargestellt, dass mit ihr die Abschaffung der Selbstbestimmung nicht zu machen sei (queer.de berichtete).

Die Lage von trans Menschen in Indien ist prekär

In Indien sind trans Menschen bereits vor der Verabschiedung des Gesetzes Diskriminierung ausgesetzt. Sie sind besonders häufig von Arbeitslosigkeit oder Armut betroffen, werden von Familien ausgegrenzt, berichten oft von Gewalt und Polizeiwillkür sowie über Schwierigkeiten beim Zugang zu Toiletten, Wohnraum und Gesundheitsversorgung. Viele trans Menschen arbeiten deshalb im informellen Sektor oder sind auf Betteln oder Sexarbeit angewiesen.



Dabei hat Indien wie auch andere Regionen in Südasien historisch sichtbare trans Communitys wie die Hijras, die seit 4.000 Jahren Bestandteil der Kultur sind. Ihre Wurzeln liegen in hinduistischen Traditionen. Hijras haben eine eigene Gemeinschaft mit eigenen Regeln und Ritualen entwickelt. Sie gelten traditionell als Bringer*innen von Fruchtbarkeit und Segen. Traditionell verdienen Hijras, die als drittes Geschlecht angesehen werden, ihren Lebensunterhalt durch Tanzen und Segnungen auf Hochzeiten, bei Hauseinweihungen und nach der Geburt von Söhnen. Sie befinden sich aber heute meist am Rande der Gesellschaft. (dk/cw)