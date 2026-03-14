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  • Heute, 14:59h 1 Min.

Vor dem Landgericht München I hat am Freitag ein Prozess gegen einen katholischen Priester begonnen, der zwei Jugendliche nach einem Oktoberfest-Besuch missbraucht haben soll.

Laut Anklage lud der Mönch aus der Erzdiözese Freiburg, der damals im Rahmen eines sogenannten Gestellungsvertrages als Pfarrer in einer kleinen Gemeinde tätig war, die Teenager im Jahr 2005 auf die Wiesn in München ein. Er kaufte ihnen viel Alkohol und verging sich danach in einem Hotelzimmer an den völlig betrunkenen und darum wehrlosen Jugendlichen.

Der heute 58-Jährige, der laut dpa-Informationen zuletzt in einem Kloster in Oberbayern lebte, ist wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und widerstandsunfähigen Personen angeklagt.

Die Anklage wirft ihm außerdem weitere ähnliche Straftaten vor: So soll er der Staatsanwaltschaft zufolge zwischen 1997 und 2008 im Pfarrheim seiner damaligen Gemeinde mit männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren getrunken haben. Schon dabei soll er seine Opfer missbraucht und den Missbrauch auf fotografiert haben.

Nach Medienberichten hat der katholische Geistliche die Vorwürfe eingeräumt. Das Landgericht München I hat vier Verhandlungstage für den Prozess angesetzt, das Urteil könnte demnach am Mittwoch (1. April) fallen. (dpa/cw)

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