Hoeneß über schwule Fußballer: "Überhaupt kein Problem"

Heute, 05:38h 2 Min.

Nach dem Coming-out eines Nachwuchstrainers des FC St. Pauli hat sich Uli Hoeneß (74) für einen offenen Umgang mit Homosexualität im Fußball ausgesprochen.



"Ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass darüber überhaupt diskutiert wird", sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München bei RTL/ntv. "Wenn das bei Bayern München vorkommen würde, würde derjenige überhaupt kein Problem kriegen, sondern viel eher Unterstützung. Falls er medial oder auch im Internet angegriffen würde, würden wir ihn wie immer alle unsere Leute verteidigen."

Das Coming-out von Christian Dobrick

St. Paulis U19-Trainer Christian Dobrick hatte sich am Dienstag gegenüber RTL/ntv als schwul geoutet (queer.de berichtete). Dabei beklagte er, dass im Profifußball Schwule "noch immer als Außerirdische" gelten würden und es Druck gebe, "ein heteronormatives Leben zu führen". Sein Fazit: "Es kommen weniger schwule Fußballer ganz oben an, weil sie ihre Energie verschwenden müssen für Probleme, die nichts mit dem Sport zu tun haben." Der 29-Jährige arbeitet seit Sommer 2025 im Nachwuchs von St. Pauli, zuvor war er für die Vereine Red Bull Salzburg, die TSG Hoffenheim und Holstein Kiel tätig.



Der deutsche Nationaltorwart Oliver Baumann lobte Dobricks Coming-out: "Ich finde es sehr mutig. Ich finde, dem gehört einfach viel Respekt zuzuschreiben", sagte der 35-jährige Torwort der TSG Hoffenheim in einem Interview (queer.de berichtete). "Und dann ist es so, dass ich finde, dass er sich einfach wohlfühlen muss in seinem Umfeld und auch wohlfühlen darf, so dass das gilt zu respektieren, finde ich."

Kein Coming-out in den höchsten Ligen

Homosexualität ist im Profifußball der Männer noch immer ein Tabuthema, obwohl vor allem Fanvertreter*innen für einen offeneren Umgang werben. In den höchsten drei deutschen Ligen gab es bislang kein Coming-out eines aktiven Profis. Im Fußball der Frauen hingegen spielt die sexuelle Orientierung einer Spielerin schon lange keine Rolle mehr. (cw/dpa)