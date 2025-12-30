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Trunkenheit am Steuer?

Britney Spears meldet sich erstmals nach Festnahme zu Wort

Wochen nach ihrer Festnahme in Kalifornien meldet sich Britney Spears erstmals wieder zu Wort  mit einem Familienvideo und Dankesworten an ihre Fans. Doch hinter den Kulissen planen ihre Liebsten offenbar einen Einschnitt.


Britney Spears genießt derzeit viel Zeit mit ihrer Familie und Freund*­innen (Bild: IMAGO / APress)

  • Heute, 13:09h 2 Min.

Wochen nach ihrer Festnahme wegen mutmaßlichen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hat sich Britney Spears (44) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gemeldet. Die Sängerin postete auf ihrem inzwischen auf privat umgestellten Instagram-Account ein Video, das sie ausgelassen mit ihrem Sohn Jayden Federline (19) zeigt  und richtete bewegte Worte an ihre Fans.

"Danke für eure Unterstützung Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen ist ein echtes Geschenk!", schrieb Spears unter das Video, das sie mit ihrem 19-jährigen Sohn beim Herumalbern zeigt. Dazu setzte sie Rosen-Emojis und den Appell: "Bleibt freundlich!" Es war ihr erster öffentlicher Auftritt seit dem 4. März, als sie im kalifornischen Ventura wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde (queer.de berichtete). Am nächsten Morgen kam sie wieder auf freien Fuß, wie Unterlagen des Ventura County Sheriff's Office belegen.

Festnahme ohne Bewährungsauflagen

Ihre Festnahme wurde als sogenannte "Cite and Release" eingestuft  eine Art Verweis ohne Untersuchungshaft und ohne Bewährungsauflagen. Der nächste Gerichtstermin ist für den 4. Mai angesetzt. Ein Sprecher der Sängerin bezeichnete den Vorfall damals als "unglücklichen Zwischenfall, der absolut keine Entschuldigung hat". Britney werde die richtigen Schritte einleiten und sich an das Gesetz halten, hieß es weiter  und: "Hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einem längst überfälligen Wandel in Britneys Leben sein."

Familie soll eingreifen

Hinter den Kulissen soll sich nun einiges bewegen. Laut dem Sprecher planen Britneys Söhne sowie ihr engeres Umfeld, sich aktiv in ihr Leben einzubringen. "Ihre Liebsten werden einen längst überfälligen Plan erarbeiten, um sie auf Erfolg und Wohlbefinden auszurichten", so die Mitteilung.

Spears hat neben Jayden noch einen weiteren Sohn namens Preston (20) aus ihrer Ehe mit Ex Kevin Federline (48). Über ihre komplizierte Beziehung zu anderen Familienmitgliedern, darunter Vater Jamie, Mutter Lynne und Schwester Jamie Lynn, hat sie sich in der Vergangenheit mehrfach öffentlich geäußert. (cw/spot)

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