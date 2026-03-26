Ein Denkmal für Robert Michael Morris, der den schwulen Frisör Mickey spielte

Von

Heute, 10:37h 4 Min.

Erfolgreich im eigentlichen Sinn war "The Comeback" nie, doch Kult ist die Serie allemal. 2005 verkörperte "Friends"-Star Lisa Kudrow erstmals die Schauspielerin Valerie Cherish, die nach dem Ende ihrer Sitcom beruflich eher auf dem absteigenden Ast ist und sich daher für eine Reality-Show von Kameras begleiten lässt. Knapp neun Jahre später gab es eine zweite Staffel der von Kudrow zusammen mit dem schwulen Showrunner Michael Patrick King (der auch schon bei "Sex and the City" die Strippen zog) entwickelten Mockumentary.



Und nun meldet sich "The Comeback" erneut zurück: Die dritte und finale Staffel ist soeben gestartet (zu sehen sowohl bei HBO Max als auch bei Wow). Bei einer Pressekonferenz standen Kudrow und King dazu Rede und Antwort, wovon wir hier einen kleinen Auszug präsentieren.



Michael Patrick King und Lisa Kudrow bei einem Photocall in London (Bild: IMAGO / Avalon.red)

Was war der Anlass dafür, nach über zehn Jahren und einem eigentlich perfekten Ende Valerie Cherish und "The Comeback" doch noch einmal zurück auf die Bildschirme zu holen?



Kudrow: Als wir uns die Serie vor über 20 Jahren ausdachten, ging gerade die Angst um, dass Reality-TV den Tod für klassisches fiktionales Erzählen im Fernsehen bedeuten könnte. Da war es unglaublich cringe zu sehen, mit welcher Penetranz Valerie für die Kameras sich und ihr Leben ausstellt, was heute  dank der "Real Housewives" aus allen möglichen Städten  vollkommen normal erscheint. Jetzt jedenfalls scheint es, als stünde das Fernsehen durch das Aufkommen von KI wieder kurz vor dem Aussterben. Das wollten wir mit unserer Geschichte aufgreifen.



King: Aber nicht nur die Situation in Hollywood hat uns inspiriert, sondern die gesamtgesellschaftliche Lage. Heutzutage sind wir doch fast alle so verzweifelt wie Valerie damals in der ersten Staffel. Jeder versucht händeringend einen Job zu finden oder zu behalten, sich über die Arbeit zu definieren und nach außen möglichst gut rüberzukommen, selbst wenn das präsentierte Selbstbild komplett fake ist.



Was bedeutet Ihnen diese Rolle, Ms. Kudrow?



Kudrow: Ich würde sagen, dass "The Comeback" das Beste ist, was ich je gemacht habe. Es gibt nichts Besseres als mit Drehbüchern zu arbeiten, die so unglaublich gut geschrieben sind. Und mit Menschen, die so wundervoll und talentiert sind, dass man jeden Tag gerne zur Arbeit geht. Es ist mir aber auch nie schwergefallen, diese Frau zu spielen, egal wie egozentrisch sie auch ist und wie sehr sie sich selbst etwas vormacht. Sie lebt in ihrer vollkommen eigenen Welt und bekommt gar nicht mit, dass andere Menschen womöglich einen ganz anderen Blick auf sie haben. In dieser Hinsicht könnte man vielleicht sogar Parallelen zu Phoebe in "Friends" ziehen, denn die tickte ja letztlich ein bisschen ähnlich  und war dadurch besonders glücklich.



In den neuen Folgen spielt nun sogar Ihr eigener Sohn Julian Stern mit



Kudrow: Das war etwas sehr Besonderes, für uns beide. Er hat schon in ein paar Kurzfilmen mitgewirkt, aber eigentlich ist er kein Schauspieler. Aber er war so gut, dass ich beim Drehen teilweise ganz vergaß, dass er in Wirklichkeit mein Kind ist. Das machte es sehr viel leichter, sehr fiese Dinge zu ihm sagen zu müssen. Dass wir "The Comeback" nun im gleichen Studio gedreht haben wie früher "Friends" machte die Sache noch spezieller. Es gibt Fotos von Julian als Zweijährigem, wie er damals hinter den Kulissen spielte, und jetzt standen wir an gleicher Stelle plötzlich zusammen vor der Kamera.

Die Queer-Kollekte

Die queere Community braucht eine starke journalistische Stimme  gerade jetzt! Leiste deinen Beitrag, um die Arbeit von queer.de abzusichern.



Nicht mehr mit dabei ist in der dritten Staffel allerdings Valeries schwuler Frisör Mickey, denn Robert Michael Morris, für den Sie diese fantastische Rolle damals geschrieben hatten, verstarb 2017. Trotzdem ist seine Figur nun sehr präsent, nicht wahr?



King: Ja, das war uns wichtig. Lisa konnte sich nach Michaels Tod anfangs gar nicht vorstellen, wie wir ohne ihn weitermachen. Umso wichtiger war es für uns, nicht einfach zur Tagesordnung überzugehen, sondern seinen Verlust direkt zu thematisieren. Und weil Mickeys Tod in "The Comeback" zu einem Zeitpunkt passierte, als für Valerie keine Kameras liefen, hat sie dieses Ereignis letztlich verdrängt. Doch nun holt es sie natürlich ein, und wir konnten Michael dadurch noch einmal ein Denkmal setzen. Ich glaube, das hätte ihm sehr gefallen. So wie er, der die meiste Zeit seines Lebens eigentlich Lehrer und vollkommen unbekannt war, es auch geliebt hätte, dass er in seinen Nachrufen als Fernsehstar beschrieben wurde.



Kurz noch zu Ihnen beiden: was schätzen Sie aneinander?



Kudrow: Ich kann mir keinen besseren Freund vorstellen. Wir sehen uns fast häufiger als ich meinen Mann sehe.



King: Dass sich aus unserer Freundschaft durch "The Comeback" auch diese fantastische Arbeitsbeziehung entwickelt hat, ist ein großes Glück. Und ich liebe es, dass Lisa so ganz anders ist als Valerie: vollkommen realistisch und mit beiden Beinen auf dem Boden. Wann immer ich mit einem Problem oder Sorgen zu ihr komme, findet sie einen Weg, mich zu beruhigen, weil sie so besonnen und pragmatisch auf die Welt blickt.