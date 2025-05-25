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Erstes Kind für Sohn Blake

Rosie O'Donnell ist zum fünften Mal Großmutter geworden

Babyfreude bei Rosie O'Donnell: Die lesbische US-Komikerin ist wenige Tage nach ihrem 64. Geburtstag zum fünften Mal Oma geworden. Für Sohn Blake und seine Ehefrau Teresa ist es das erste Kind.


Rosie O'Donnell ist wieder Oma geworden (Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire)
  • Heute, 17:09h 2 Min.

Rosie O'Donnell (64) schwebt im Großmutter-Glück: Die lesbische US-Komikerin und Moderatorin ist zum fünften Mal Oma geworden. Ihr Sohn Blake und seine Ehefrau Teresa begrüßten am 26. März ihr erstes gemeinsames Kind. Mit einem emotionalen Post auf Instagram verkündete die 64-Jährige die Ankunft des kleinen Jungen, der den Namen Anthony Joel O'Donnell trägt. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das den Fuß des Neugeborenen im Krankenhaus zeigt, schrieb sie sichtlich bewegt, dass ihr Herz vor Freude förmlich überspringe.

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Erstes Kind für Sohn Blake

Für Blake O'Donnell und seine Frau Teresa ist es das erste Kind, nachdem sie sich im August 2024 das Jawort gegeben hatten. Das Paar hatte die Schwangerschaft bereits im vergangenen Herbst mit einem charmanten Foto in einem Sonnenblumenfeld angekündigt und versprochen, dass ihr Leben ab März 2026 deutlich "sonniger" werden würde. Auch Blakes Mutter Kelli Carpenter, mit der Rosie vier ihrer fünf Kinder teilt, gratulierte dem Paar überschwänglich in den sozialen Medien und betonte, wie sehr der neue Erdenbürger geliebt und verwöhnt werden wird.

Mit der Geburt von Anthony Joel wächst O'Donnells Enkelschar auf insgesamt fünf Kinder an, wobei die bisherigen vier Enkelkinder von ihrer Tochter Chelsea stammen. Die freudige Nachricht ihres neuen Enkelkindes erreichte die Komikerin nur wenige Tage nach ihrem 64. Geburtstag, den sie in ihrer neuen Wahlheimat Irland feierte. O'Donnell war im Jahr 2025 zusammen mit ihrem jüngsten Kind Clay nach Dublin gezogen (queer.de berichtete). (cw/spot)

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