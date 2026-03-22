Heilige des Monats: Der Heilige Elnatan und Berhane



Bild: F. G. Borghi

Heute, 07:08h 2 Min.

Das Coffee-Table-Book "Unholy" von F. G. Borghi (Bild) und Björn Koll (Text) ist die erste "fast vollständige Hagiographie der schwulen Heiligen"  und wie es sich für devotionale Kunst gehört, gibt es die ikonischen Mannsbilder inzwischen nicht mehr nur als Buch, sondern auch als Postkartenheft oder als Kalender. Und bei uns. Einmal monatlich verneigen wir uns vor dem oder den schwulen Heiligen des Monats. Im März vor dem Heiligen Elnatan und Berhane.



Der Tanach (die Bibel) der Juden kennt 24 Bücher, und das frühe Christentum versammelte im Alten Testament 54 Bücher, um es im Mittelalter auf 46 Bücher zu kürzen. Den armen Protestanten müssen gar 39 Bücher genügen. Äthiopisch-orthodoxe Christen wurden dahingehend besonders reich beschenkt, denn ihre Bibel besteht aus 81 Büchern. Eigentlich müssten es sogar 82 sein, denn "Das Buch Elnatan und Berhane" fehlt hier mittlerweile genauso wie in den zuvor genannten heiligen Schriften.

Es erzählt etwas ausschweifend und umständlich und mit blumiger Sprache die Geschichte von zwei Prinzen aus Aksum, ist im Prinzip aber eine Handlungsanweisung, wie zwei schwule Männer am besten ihr Zusammenleben organisieren sollten. Lange Passagen erläutern, was wie am besten gewaschen und gereinigt wird, welche Speisen für den Verkehr geeignet sind, wann man einfach mal sagen sollte "Ja, du hast selbstverständlich recht!" und wann man die Klappe halten sollte. Etwas poppiger formuliert, ist das Buch eine Mischung aus Sex- und Lebensratgeber und hätte noch heute das Zeug zum Bestseller.



Der Heilige Elnatan und Berhane werden beide am 30. März gefeiert und von angehenden Bestsellerautoren auf der Suche nach einem Verleger um Hilfe gebeten.



Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch "Unholy" von F.G. Borghi (Illustrationen) und Björn Koll (Text), das bei Salzgeber erschienen ist. In der Vorbemerkung heißt es: "Was Sie in diesem Buch lesen, gehört in die Kategorie Historische Fiktion, einige würden vielleicht auch von Historischem Blödsinn sprechen. Will sagen: Keiner der hier beschriebenen Heiligen hat je gelebt und nichts von dem, was über sie behauptet wird, stimmt." Alle "Unholy"-Produkte sowie viele weitere nichtheteronormative Bücher und Filme gibt es u. a. im Salzgeber.Shop.

Infos zum Buch



F. G. Borghi, Björn Koll: Unholy. An Almost Complete Hagiography of Gay Saints. Texte auf Deutsch und Englisch. 192 Seiten. Salzgeber. Berlin 2025. Hardcover: 59  (ISBN 978-3-95985-713-0)