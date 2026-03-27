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Titisee-Neustadt

Erneut homophober Zwischenfall im Badeparadies Schwarzwald

Während Hetero-Paare im Badeparadies Schwarzwald offenbar nackt aufeinandersitzen dürfen, wird ein schwules Paar wegen kleinster Berührungen gemaßregelt. Jetzt ist ein weiterer Fall bekanntgeworden.


Das Badeparadies Schwarzwald hat offenbar Probleme mit schwulen Besuchern (Bild: IMAGO / Shotshop)

  • Heute, 10:25h 3 Min.

Titisee-Neustadt

Die beiden schwulen Influencer Arno und Léo aus Paris berichteten kürzlich darüber, dass sie wegen ihrer Homosexualität im Badeparadies Schwarzwald, einem Thermalbad in Titisee-Neustadt schlecht behandelt worden seien. Ein kurzer Kuss habe zu einem Rausschmiss geführt (queer.de berichtete). Nun erzählt ein weiteres schwules Paar in der "Badischen Zeitung" (Bezahlartikel) ebenfalls über Homo­sexuellenfeindlichkeit in der Anlage. Bei heterosexuellen Paaren würden dagegen weiterführende sexuelle Handlungen in der Einrichtung mit jährlich rund einer Viertelmillion Besucher*­innen toleriert.

@byarnoleo

cest une honte ! @Badeparadies Schwarzwald #gay

son original  BYARNOLEO
TikTok / BYARNOLEO | Das französische Paar verließ das "Badeparadies" unter Tränen  und hat jetzt keine Lust mehr auf deutsche Gastfreundschaft
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Das schwule Ehepaar in den Dreißigern, das anonym bleiben wolle, erzählte, dass es sich bei einem Besuch letzten Winter im Saunabereich kurz geküsst hätte, was den Unmut der Belegschaft geweckt habe. So seien sie von einer Mitarbeiterin prompt aufgerufen worden, "das bitte zu unterlassen". Heterosexuelle dürften dagegen offenbar tun, was sie wollten: "Im gleichen Bereich waren Hetero-Paare, die viel mehr Körperkontakt hatten als wir", erklärte Jakob P. (Name geändert). So habe eine Frau unbekleidet auf dem Schoß ihres Partners gesessen. "Die Mitarbeiterin sagte, sie müsse alle auf die Badeordnung hinweisen. Ich habe sie dann gefragt, ob sie die anderen Pärchen ebenfalls im Blick hat", so Jakob, "und sie sagte, sie achte darauf." Immerhin: 20 Minuten später habe sich die Angestellte bei ihnen entschuldigt  es sei angeblich "nicht so gemeint gewesen".

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Wir würden rausfliegen, "wenn wir uns so offen küssen würden wie ein Hetero-Paar"

Danach sei die Stimmung aber getrübt gewesen. Die beiden seien sich im Klaren gewesen, "dass wir  genau wie die französischen Influencer  rausfliegen würden, wenn wir uns so offen küssen würden wie ein Hetero-Paar". Ihr Wunsch an das Freizeitbad: "Wir möchten so selbstverständlich akzeptiert werden wie jedes Hetero-Paar auch."

Badeparadies-Pressesprecherin Jette Kemna ließ zu dem neuen Fall im perfekten PR-Sprech nur allgemein mitteilen: "Sollte eine Situation als belastend oder grenzüberschreitend wahrgenommen werden, stehen unsere Mitarbeitenden jedem Gast unabhängig von Geschlecht, Herkunft und persönlichen Hintergründen als Ansprechpartner zur Verfügung und unterstützen umgehend." Zu den Vorwürfen der wiederholten Ungleichbehandlung von Homo- und Heterosexuellen nahm sie keine Stellung und bat in der "Badischen Zeitung" auch nicht um Entschuldigung  für keinen der beiden Fälle.

Auffällig ist auch, dass das Badeparadies in seiner Facebook-Einträgen aggressiv mit heterosexuellen Liebeleien Werbung macht  gleichgeschlechtliche Paare kommen darin allerdings nicht vor. Die Pressesprecherin beurteilt die Bilder allerdings anders: "Unsere Bild- und Kommunikationssprache ist grundsätzlich vielfältig ausgerichtet und wird kontinuierlich weiterentwickelt." Man nehme aber Feedback ernst, "um uns dahingehend zu verbessern". (cw)

Facebook / badeparadiesschwarzwaldde | Das Bad macht viel Werbung mit heterosexuellen Kuscheleien  gleichgeschlechtliche Paare sind da offenbar nicht erwünscht
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