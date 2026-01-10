Nach Wirbel um Festnahme: Familienidylle für Britney Spears

Heute, 13:08h 2 Min.

Nach dem Trubel um ihre Festnahme Anfang März wegen mutmaßlichen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss: Britney Spears (44) erlebte am Wochenende einen seltenen Moment familiärer Idylle. Die Sängerin machte einen Segeltörn mit ihren beiden Söhnen Sean (20) und Jayden (19), die sie mit Kevin Federline (48) hat. Auf ihrem mittlerweile auf privat umgestellten Instagram-Account veröffentlichte sie Eindrücke des Ausflugs.



Britney Spears strahlt in den Videos und Fotos in die Kamera. Sie trägt ein rosa Top mit Rüschenverzierungen über weißen Hotpants. Auf anderen Bildern ist sie mit einem weißen Bikini-Oberteil und einem grünen Slip zu sehen. Ihre Söhne posieren derweil im Partnerlook. Beide tragen weiße T-Shirts.



Jayden Federline hatte seine Mutter bereits vor wenigen Tagen besucht. Dies beweist ein Video, dass Britney Spears ebenfalls bei Instagram gepostet hatte. Mit ihrem älteren Sohn Sean hatte sie dieses Jahr noch keine gemeinsamen Bilder veröffentlicht.

"Schritt zu einem längst überfälligen Wandel"

Am 4. März wurde Britney Spears im kalifornischen Ventura wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet (queer.de berichtete). Am nächsten Morgen kam sie wieder auf freien Fuß, wie Unterlagen des Ventura County Sheriff's Office belegen. Ihr Fall wurde als "Cite and Release" eingestuft  eine Art Verweis ohne Untersuchungshaft und ohne Bewährungsauflagen. Spears besucht aber laut "Daily Mail" Treffen der Anonymen Alkoholiker.



Einem Sprecher von Britney Spears zufolge kann der Vorfall "hoffentlich der erste Schritt zu einem längst überfälligen Wandel in Britneys Leben sein". Laut dem Sprecher soll sich ihre enges Umfeld um ihre Söhne sich verstärkt um die Skandalsängerin kümmern: "Ihre Liebsten werden einen längst überfälligen Plan erarbeiten, um sie auf Erfolg und Wohlbefinden auszurichten". Der Segelausflug könnte ein Teil dieses Plans sein. (spot/cw)