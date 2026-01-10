Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57398

Nach Festnahme wegen Alkohol am Steuer

Nach Wirbel um Festnahme: Familienidylle für Britney Spears

  • Heute, 13:08h 2 Min.

Mündet Britneys Leben wieder in ruhigere Fahrwasser? (Bild: Jen / wikipedia)

Nach dem Trubel um ihre Festnahme Anfang März wegen mutmaßlichen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss: Britney Spears (44) erlebte am Wochenende einen seltenen Moment familiärer Idylle. Die Sängerin machte einen Segeltörn mit ihren beiden Söhnen Sean (20) und Jayden (19), die sie mit Kevin Federline (48) hat. Auf ihrem mittlerweile auf privat umgestellten Instagram-Account veröffentlichte sie Eindrücke des Ausflugs.

Britney Spears strahlt in den Videos und Fotos in die Kamera. Sie trägt ein rosa Top mit Rüschenverzierungen über weißen Hotpants. Auf anderen Bildern ist sie mit einem weißen Bikini-Oberteil und einem grünen Slip zu sehen. Ihre Söhne posieren derweil im Partnerlook. Beide tragen weiße T-Shirts.

Jayden Federline hatte seine Mutter bereits vor wenigen Tagen besucht. Dies beweist ein Video, dass Britney Spears ebenfalls bei Instagram gepostet hatte. Mit ihrem älteren Sohn Sean hatte sie dieses Jahr noch keine gemeinsamen Bilder veröffentlicht.

"Schritt zu einem längst überfälligen Wandel"

Am 4. März wurde Britney Spears im kalifornischen Ventura wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer verhaftet (queer.de berichtete). Am nächsten Morgen kam sie wieder auf freien Fuß, wie Unterlagen des Ventura County Sheriff's Office belegen. Ihr Fall wurde als "Cite and Release" eingestuft  eine Art Verweis ohne Untersuchungshaft und ohne Bewährungsauflagen. Spears besucht aber laut "Daily Mail" Treffen der Anonymen Alkoholiker.

Einem Sprecher von Britney Spears zufolge kann der Vorfall "hoffentlich der erste Schritt zu einem längst überfälligen Wandel in Britneys Leben sein". Laut dem Sprecher soll sich ihre enges Umfeld um ihre Söhne sich verstärkt um die Skandalsängerin kümmern: "Ihre Liebsten werden einen längst überfälligen Plan erarbeiten, um sie auf Erfolg und Wohlbefinden auszurichten". Der Segelausflug könnte ein Teil dieses Plans sein. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Britney Spears
28.03.26 | Trunkenheit am Steuer?
Britney Spears meldet sich erstmals nach Festnahme zu Wort
07.03.26 | Womöglich Alkohol- und Drogeneinfluss
Feuerte Britney Spears kurz vor der Festnahme ihre Sucht-Coaches?
06.03.26 | Kalifornien
Sprecher von Britney Spears nach Festnahme: "Völlig unentschuldbar"
11.02.26 | "Bahnbrechend"
Mega-Deal: Britney Spears verkauft ihren Musikkatalog
06.02.26 | Angst vor der Familie
Britney Spears: "Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein"
10.01.26 | "Aus äußerst sensiblen Gründen"
Britney Spears: Mögliches Bühnencomeback, aber nicht in den USA
Neu auf queer.de
ZDF-Dauerserie
"Das Traumschiff" am Ostersonntag: Alte lesbische Liebe rostet nicht
EU-Reform
Schwierigere Zeiten für queere Geflüchtete in Deutschland
Nach Festnahme wegen Alkohol am Steuer
Nach Wirbel um Festnahme: Familienidylle für Britney Spears
CSD
Streit mit Land: CSD Dresden warnt vor CSD-Verboten wie in Ungarn
Video des Tages
Eine queere Adoptierte sucht ihre koreanischen Eltern
Titisee-Neustadt
Erneut homophober Zwischenfall im Badeparadies Schwarzwald
Bild des Tages
"Let's Dance": Ross Antony als Lady Gaga
Kuratorium Gutes Sehen
Hape Kerkeling ist "Brillenträger des Jahres 2026"