"Das Traumschiff" am Ostersonntag: Alte lesbische Liebe rostet nicht



Evelyn Küpper (Saskia Vester, li) turtelt wieder mit ihrer alten Liebe Toni (Michaela May) (Bild: Screenshot ZDF)

Heute, 14:25h 2 Min.

Im neuen "Traumschiff" wird gleichgeschlechtliche Liebe wieder ein Thema sein. In der Folge "Island", die am Ostersonntag im ZDF ausgestrahlt wird und bereits jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar ist, steht ein älteres Frauen-Paar im Zentrum.



Der Inhalt: Evelyn Küpper (Saskia Vester, 66) reist mit ihrer Enkelin Ronja und trifft auf Island ihre alte Liebe Toni (Michaela May, 74) wieder. Küpper hatte aus Scham die Beziehung vier Jahrzehnte zuvor beendet. Aber auch nach Jahrzehnten des Schweigens ist die alte Vertrautheit sofort bei den beiden Frauen wieder da  und auch ihre körperliche Anziehung. Als Toni sie darum bittet, auf Island zu blieben, fühlt sich Evelyn zwischen ihren alten und neuen Gefühlen hin- und hergerissen.



Dass die Liebe älterer Frauen thematisiert wird, ist für das "Traumschiff" etwas Neues: "Der geradezu erlösende Kuss der beiden Frauen nach einer knappen Stunde dürfte in die 'Traumschiff'-Geschichte eingehen", prophezeite die "tz". "Denn so fortschrittlich und mutig hat sich das altehrwürdige 'ZDF-Love-Boat' wohl noch nie gezeigt."



Die Landschaft Islands ist der Hintergrund der Liebesgeschichte (Bild: Screenshot ZDF)

Ansonsten sind im "Traumschiff" wieder die alten Bekannten dabei: Kapitän Parger wird erneut von Florian Silbereisen (44) gespielt. An seiner Seite sind auch diesmal wieder Barbara Wussow (64) als Hoteldirektorin Hanna Liebhold, Daniel Morgenroth (61) als Staff-Kapitän Martin Grimm und Collien Fernandes (44) als Dr. Jessica Delgado dabei.

"Achtung, Achtung: Evelyn an Bord!"

Auch Ex-Dschungelkönigin Evelyn Burdecki ist in einer Gastrolle dabei  als Stylistin Vera. Die 37-Jährige hatte bereits im Juni ihre Rolle angekündigt: Sie veröffentlichte damals auf Instagram ein Video mit Filmklappe und schrieb dazu: "Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!"



Unter den Passagieren sind unter anderem Nikolaus Andresen (Barnaby Metschurat, 51) und Dominik Dahlke (Bernhard Piesk, 47). Auf der MS Amadea erfahren die beiden, dass sie Halbbrüder sind: Ihr Vater hat ihnen ein Ferienhaus an einem Fjord vererbt  mit dem ausdrücklichen Wunsch, dass sie als Brüder zusammenfinden. Doch während Nikolaus die Reise am liebsten sofort abbrechen würde, sucht Dominik nach Antworten.



Das "Traumschiff" läuft bereits seit 1981 im ZDF. Queere Liebe ist aber noch etwas relativ Neues in der lange Zeit sehr konservativen Fernsehserie: Erst 2019 gab es den ersten schwulen Kuss (queer.de berichtete). Später wurden weitere queere Geschichten erzählt. Schon am Ostersonntag 2024 war etwa ein lesbisches Hochzeitspaar an Bord (queer.de berichtete). (cw)