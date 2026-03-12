Heute, 18:02h 2 Min.



Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Die Zahl der Straftaten im Bereich der Hass­kriminalität ist in Bayern im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Insgesamt seien 2.084 Straftaten registriert worden, ein Anstieg um rund drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gab Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München bekannt. 70 Prozent seien dem rechtsgerichteten politischen Spektrum zuzurechnen.



Besonders häufig habe es sich um fremdenfeindliche, ausländerfeindliche und antisemitische Straftaten gehandelt, teilte das Ministerium mit. Begangen werden die Straftaten zum überwiegenden Teil von Deutschen  1.211 von 1.459 Tatverdächtigen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.



"Hass­kriminalität ist ein Angriff auf unsere Werte und unser Zusammenleben. Wir lassen keinen Raum für Intoleranz und gehen konsequent gegen jede Form von Hass und Hetze vor", sagte Herrmann. "Der Anstieg bei fremdenfeindlichen und ausländerfeindlichen Straftaten bereitet mir große Sorgen. Bei den antisemitischen Straftaten gab es zwar einen Rückgang um sechs Prozent, aber jeder einzelne Vorfall ist einer zu viel", sagte Herrmann.



Auch die Zahl der Straftaten gegen queere Menschen ist von 176 auf 180 gestiegen. Herrmann wies allerdings darauf hin, dass die Statistik nur die Fälle zeigt, die der Polizei bekannt sind: "Wir müssen von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Nur wenn Betroffene Anzeige erstatten, kann die Polizei helfen und Täter ermitteln."



Im vergangenen Jahr seien rund zwei Drittel der angezeigten Fälle aufgedeckt worden.Über Ansprechpartner*­innen etwa bei den Polizeipräsidien und Beratungsangebote soll künftig noch wirksamer Präventionsarbeit geleistet werden. "Wir verstärken unseren Einsatz, damit Täter sich in Bayern nicht sicher fühlen können und Betroffene Unterstützung erhalten", sagte der Minister. (cw/dpa)