Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57404
  • Heute, 18:02h 2 Min.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Die Zahl der Straftaten im Bereich der Hass­kriminalität ist in Bayern im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Insgesamt seien 2.084 Straftaten registriert worden, ein Anstieg um rund drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr, gab Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in München bekannt. 70 Prozent seien dem rechtsgerichteten politischen Spektrum zuzurechnen.

Besonders häufig habe es sich um fremdenfeindliche, ausländerfeindliche und antisemitische Straftaten gehandelt, teilte das Ministerium mit. Begangen werden die Straftaten zum überwiegenden Teil von Deutschen  1.211 von 1.459 Tatverdächtigen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit.

"Hass­kriminalität ist ein Angriff auf unsere Werte und unser Zusammenleben. Wir lassen keinen Raum für Intoleranz und gehen konsequent gegen jede Form von Hass und Hetze vor", sagte Herrmann. "Der Anstieg bei fremdenfeindlichen und ausländerfeindlichen Straftaten bereitet mir große Sorgen. Bei den antisemitischen Straftaten gab es zwar einen Rückgang um sechs Prozent, aber jeder einzelne Vorfall ist einer zu viel", sagte Herrmann.

Auch die Zahl der Straftaten gegen queere Menschen ist von 176 auf 180 gestiegen. Herrmann wies allerdings darauf hin, dass die Statistik nur die Fälle zeigt, die der Polizei bekannt sind: "Wir müssen von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Nur wenn Betroffene Anzeige erstatten, kann die Polizei helfen und Täter ermitteln."

Im vergangenen Jahr seien rund zwei Drittel der angezeigten Fälle aufgedeckt worden.Über Ansprechpartner*­innen etwa bei den Polizeipräsidien und Beratungsangebote soll künftig noch wirksamer Präventionsarbeit geleistet werden. "Wir verstärken unseren Einsatz, damit Täter sich in Bayern nicht sicher fühlen können und Betroffene Unterstützung erhalten", sagte der Minister. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Bayern
27.03.26 | Kommunale Initiativen
Erlangen und Nürnberg mit LGBTI-Plänen
25.03.26 | Erster Auftritt im Parlament nach Sieg
München: Stadtrat gratuliert Dominik Krause
24.03.26 | Andreas Zippel gewinnt
Auch Bayreuth hat einen schwulen Oberbürgermeister
23.03.26 | "Glückwunsch lieber Dominik"
Patrick Lindner gratuliert neuem München-OB zum Wahlsieg
23.03.26 | Stichwahl
München wählt den "BürGAYmeister"
12.03.26 | Bayern
Homophobe Attacke in Augsburg: Haftstrafen für vier Männer
-w-
Neu auf queer.de
Polizeibericht
Jena: Regenbogen­fahne an Wohnhaus angezündet
Lagebild 2025
Bayern: Hass­kriminalität vor allem von Rechts gestiegen
Niederlande
Vorwurf des Kindesmissbrauchs gegen geouteten Volleyballer
Aufruf des Bundestrainers
Homosexualität im Fußball: Nagelsmann für mehr Offenheit
Großer Bruder ist sauer
Geldstrafe für homophobe Politikerin: USA kritisieren finnische Justiz
ZDF-Dauerserie
"Das Traumschiff" am Ostersonntag: Alte lesbische Liebe rostet nicht
EU-Reform
Schwierigere Zeiten für queere Geflüchtete in Deutschland
Nach Festnahme wegen Alkohol am Steuer
Nach Wirbel um Festnahme: Familienidylle für Britney Spears