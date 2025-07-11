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  • Heute, 18:20h 1 Min.

Jena

Symbolbild (Bild: IMAGO / CHROMORANGE)

Am Freitagabend hat eine bislang unbekannte Person eine Regenbogen­flagge an einem Wohnhaus in Jena angezündet. Das meldete die Polizei am Montag. Die Fahne brannte vollständig ab. Auch an der Gebäudefassade entstand ein Sachschaden.

Laut Polizeibericht wurde die 90 mal 150 Zentimeter große Fahne gegen 20:15 Uhr an einem Erdgeschossfenster in der Ottogerd-Mühlmann-Straße angezündet. Die 23-jährige Mieterin erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Jena hat ein Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer die unbekannte Person bei der Tat beobachtet hat oder wer sonstige Hinweise geben kann, soll sich unter dem Aktenzeichen ST/0077383/2026 bei der Kriminalpolizei Jena melden: telefonisch unter (03641) 810 oder per E-Mail an KPI.Jena@polizei.thueringen.de. (cw)

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Jena
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