"The White Lotus": Heather Graham und weitere Stars verstärken Cast

Heute, 10:24h 2 Min.



Heather Graham im "Austin Powers"-Film (Bild: New Line Cinema)

HBO hat sechs weitere Schauspielerinnen und Schauspieler für die vierte Staffel der Emmy-prämierten Serie "The White Lotus" offiziell bekanntgegeben. So wird für die neue, in Frankreich spielende Season unter anderem Schauspiellegende Heather Graham ("Austin Powers  Spion in geheimer Missionarsstellung", 56) vor der Kamera stehen. HBO hat zudem bekannt gegeben, dass das Casting für die neuen Folgen derzeit noch nicht abgeschlossen ist.



Neben Graham wurden auch die schwedische Schauspielerin Frida Gustavsson (32), bekannt aus "Vikings: Valhalla", Star-Schauspielerin Rosie Perez (Weiße Jungs bringen's nicht", 61), Tobias Santelmann ("The Last Kingdom" 45) und die französische Schauspielerin Laura Smet (Yves Saint Laurent", 42) als Cast-Mitglieder bestätigt. Auch der aus "The Madison" bekannte Ben Schnetzer (36), der auch für seine Darstellung des schwulen Aktivisten Mark Ashton im preisgekrönten Film "Pride" (2014) gelobt wurde, wird in der neuen Staffel dabei sein.



Die Handlung der neuen Staffel erstreckt sich laut HBO erneut über eine Woche und begleitet eine neue Gruppe von Hotelgästen sowie das Personal des Hauses. Serienschöpfer Mike White (55) fungiert erneut als Autor und Regisseur. Frankreich folgt als Schauplatz auf die Vorgänger Hawaii, Sizilien und Thailand.

Beeindruckender Cast für Staffel vier

In den vergangenen Wochen und Monaten waren viele weitere Stars für den Cast der HBO-Serie bestätigt worden. Dazu zählen unter anderem die französische Schauspiellegende Vincent Cassel, Helena Bonham Carter und Chris Messina ("The Sinner"), "Vikings"-Star Alexander Ludwig, Marvel-Star Kumail Nanjiani, der aus "New Girl" bekannte Max Greenfield, Marvel-Star Chloe Bennet sowie die britische Comedy-Legende Steve Coogan  neben anderen.



Die Dreharbeiten zur vierten "The White Lotus"-Staffel haben der heutigen Mitteilung zufolge offenbar noch nicht begonnen. Die HBO-Serie war bislang für unfassbar anmutende 66 Emmy-Awards nominiert, konnte 16 Mal gewinnen und gilt als einer der größten Serienerfolge der vergangenen Jahre. (spot/cw)