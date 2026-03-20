Hape Kerkeling: "Horst Schlämmer sucht das Glück" startet stark

Heute, 10:32h 2 Min.



Horst Schlämmer treibt wieder sein Unwesen (Bild: Leonine Studios)

Nach "Das Kanu des Manitu" und "Stromberg" kehrte mit Horst Schlämmer die nächste deutsche Humor-Institution der 2000er-Jahre erfolgreich zurück. "Horst Schlämmer sucht das Glück" ist gut in den Kinos angelaufen. Rund 187.000 Karten gingen am ersten Wochenende für das Comeback von Hape Kerkelings (61) Kultfigur weg. Das gab der Filmverleih Leonine Studios in einer Pressemitteilung bekannt.



Laut dem Portal "Inside Kino" gelang "Horst Schlämmer sucht das Glück" der siebtbeste Start eines Kinofilms in Deutschland im Jahr 2026.



An der Spitze der Jahrescharts liegt übrigens ein Film, an dem ebenfalls Hape Kerkeling beteiligt ist. Die Komödie "Extrawurst" mit Kerkeling und "Stromberg"-Star Christoph Maria Herbst (60) lockte im Januar zum Start rund 345.000 Menschen ins Kino.

Lokalreporter scheitert an Astronaut

Für die Nummer eins in den aktuellen deutschen Kinocharts reicht es für "Horst Schlämmer sucht das Glück" aber nicht. Wie in der Vorwoche liegt hier "Der Astronaut" mit Superstar Ryan Gosling (45). Das Feelgood-Weltraumabenteuer legte an seinem zweiten Wochenende sogar um zehn Prozent zu. Das winterliche Wetter dürfte dabei eine Rolle gespielt haben.



Mit den etwa 230.000 Zuschauer*innen, die am Wochenende dazu kamen, liegt "Der Astronaut" in Deutschland nun bei circa 585.000 Kinobesucher*innen. Mit Sandra Hüller, die neben Gosling eine tragende Rolle spielt, gibt es auch beim Sci-Fi-Spektakel eine deutsche Beteiligung.



Hape Kerkeling hob Horst Schlämmer 2005 für seine Sendung "Hape trifft" aus der Taufe. Der stellvertretende Chefredakteur des (fiktiven) "Grevenbroicher Tagblattes" wurde schnell zu einer Kultfigur, Sprüche wie "Ich hab Rücken" wurden Allgemeingut. 2009 kam mit "Horst Schlämmer  Isch kandidiere!" sein erster Film ins Kino. (spot/cw)