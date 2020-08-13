Erasure dementiert Gerüchte über Ende der Band



Auch nach über 40 Jahren machen Erasure, also Vince Clarke (li.) und Andy Bell, weiter! (Bild: Mute Records)

Heute, 14:20h 2 Min.

Die britische Band Erasure dementierte am Dienstag Pressemeldungen, wonach sich das Synthiepop-Duo trennen wird. Anlass für die Meldungen war ein Interview von Keyboarder Vince Clarke (65) im "The New Cue"-Newsletter. "Was war die mutigste berufliche Entscheidung, die Sie jemals getroffen haben?", lautete eine der Fragen. Clarkes knappe Antwort: "Mit dem Touren aufzuhören."



Er erklärte, dass er und der offen schwule Sänger Andy Bell (61) die Fan-Shows vor Weihnachten genossen hätten. Nun stoppe man aber das Tournee-Leben. Er wolle "nicht richtig alt sein und noch auf der Bühne stehen". Clarke sagte weiter: "Ich will das einfach nicht mehr machen."

Auf Facebook dementierte die Band, dass es sich um ein endgültiges Aus handle: "Nach einigen irreführenden Medienberichten heute möchten wir ganz klarstellen, dass Vince Clarke und Andy Bell weiterhin als Erasure zusammenarbeiten und keinerlei Pläne haben, dies zu beenden", teilte die Musikgruppe mit. "Erasure befinden sich derzeit im Studio und arbeiten an einem neuen Album, und Vince sowie Andy führen Gespräche über verschiedene mögliche Tournee-Szenarien zur Promotion dieser Veröffentlichung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es noch zu früh, um mehr über das neue Erasure-Projekt zu sagen, aber wir freuen uns darauf, alle Neuigkeiten mitzuteilen, sobald wir dazu in der Lage sind."



Legendäre Band der 80er-Jahre



Andy Bell und Vince Clarke gründeten Erasure 1985. Die Synthiepop-Gruppe stieg zu den erfolgreichsten ihres Genres auf. Bereits 1986 sorgte ihr Debütalbum "Wonderland" für Aufsehen. Bekannt wurde das Duo vor allem durch Hits wie "Sometimes", "Chains of Love" oder "Oh L'amour". Das Lied "A Little Respect" avancierte zu einer Kulthymne der queeren Community. Erasure hat über die Jahrzehnte hinweg die Community unterstützt und tritt regelmäßig bei Pride-Veranstaltungen auf. 2022 erschien das bislang letzte Werk "Day-Glo (Based on a True Story)" (Amazon-Affiliate-Link ). Im selben Jahr gingen sie mit dem Album auf Tour, die sie jedoch vorzeitig wegen "familiärer Umstände" abbrachen.

2025 stand das Kult-Duo dann für vier Auftritte unter dem Banner "An Evening with Erasure" in Großbritannien auf der Bühne. Reine Konzerte waren es nicht. Sie gaben zwar einige ihrer Songs zum Besten, doch auch Frage-Antwort-Runden mit den Fans waren Teil der Events.



Andy Bell geht unterdessen weiterhin als Solokünstler auf Tour. Seit den 2000er-Jahren veröffentlicht er regelmäßig Musik, das aktuelle Werk "Ten Crowns" (Amazon-Affiliate-Link ) erschien 2025 (queer.de berichtete). Erst im vergangenen Herbst und Winter absolvierte er eine US-Tournee. (spot/cw)