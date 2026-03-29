Nach der SMS "Es tut mir leid" auf allen Kanälen geblockt

Von

4. April 2026, 05:37h 4 Min.

Rafa liebt Hannes. Besser könnte das Leben nicht laufen: Nach sechs Jahren Fernbeziehung steht für die beiden Wahl-Großstädter endlich der Einzug in die gemeinsame Traumwohnung an. Hannes hat den perfekten Job in Hamburg gefunden, Rafa kann es kaum erwarten, mit der Liebe seines Lebens diesen nächsten Schritt zu gehen. Der Mietvertrag ist unterschrieben, die Kisten sind schon gepackt. Doch dann bekommt Rafa nur noch eine SMS: "Es tut mir leid". Danach hat Hannes ihn auf allen Kanälen blockiert.



Der Schock bei Rafa sitzt tief. Wie geht er mit dem um, was sein doch so geliebter Hannes da macht? Die Antwort ist klar: Besessenheit und Selbstzerstörung. Der Roman "Mala Visión" (Amazon-Affiliate-Link ) von Autor Armin Wühle, der im März im Albino Verlag erschienen ist, ist harter Tobak. Oder im titelgebenden Bild zu bleiben: ist glühende Luft und Sand in die Augen. "Mala Visión", zu deutsch etwa "Sehschwäche", taucht in einem brutalen und unausweichlichen Sog tief ein in den Schmerz, den ein gebrochenes Herz verursacht.

Vom Zusammenbruch der Welt und des Selbst



Armin Wühles Roman "Mala Visión" ist im März 2026 im Albino Verlag erschienen

Was noch als rationale Spurensuche beginnt  irgendeinen Grund wird Hannes ja wohl gehabt haben! -, wird schnell zur obsessiven Fixierung und zur rücksichtslosen Selbstgefährdung. Denn Liebeskummer ist  das wissen alle, die ihn einmal durchlitten haben  eine Frage von Leben und Tod. (Und wer das anders sieht, hat noch nie unter richtigem Liebeskummer gelitten.) Der Körper wird zum Austragungsort des Kampfes mit dem Schmerz. Die titelgebende Sehschwäche ist doppelt verblendend. Rafa sieht sich blind und ohne sichtbaren Grund gegenüber der Gewalt, die dieser von ihm doch so geliebte Mensch ihm auf-ghostet.



Beängstigend und brutal ist der Roman dabei aber gar nicht durch explizite Gewalt oder derlei billige Effekte. Es ist die Art, wie Rafa, der auch als Erzähler der Geschichte fungiert, mit sich selbst umgeht. Auch seine vom Liebeskummer angetriebene Selbstzerstörung macht immer wieder betroffen. Ebenso seine Sprache, seine Ironie, die er immer wieder gegen sich selbst richtet. Da ist es schon vonnöten, beim Lesen einiges auszuhalten. Wie beim tief ins Fleisch schneidenden Liebeskummer eben auch!



Eine große Drama-Queen



Doch keine Sorge! "Mala Visión" ist keine reine Tour de Force, sondern von hoher emotionaler Vielfalt. Und wird dadurch zum absoluten "Page Turner". Eine Szene pur süßer Beziehungsliebe wechselt sich ab mit treffender Beschreibung körperlicher Schmerzen. Da gibt es Verletzlichkeit und zarte Männlichkeit, da gibt es beißende Ironie. Und dann plötzlich wieder: die paranoide Suche, das Spurenlesen in Nachrichten und Instagram-Posts, der Versuch, Kontrolle zurückzuerlangen.



Der personifizierte "Cliffhanger" ist dieser Hannes. Der eben nicht zu greifen scheint. Die eigentliche Spannung liegt aber im Zerfall von Rafa. Und es ist nicht möglich, diesem Erzähler nicht weiter und weiter in seinen Liebeskummer-Wahn zu folgen. Denn wichtiger als die Handlung ist die Hauptfigur. Rafa ist (und das ist nicht im besten Sinne gemeint): eine fatalistische Drama-Queen mit einem starken Hang, sich im eigenen Leid zu suhlen. Seine Weltwahrnehmung ist übersteigert, sein Erzählen ist nervös, getrieben, sprunghaft, körpernah, zwischen Klarheit und am eigenen Leid berauschter Sehschwäche. Immer wieder entlarvt er sich selbst und ist doch auch ganz selbstbewusst in seinem ausgestellten Leid. Das gebrochene Herz ist ihm Freifahrtschein.

Menschen verändern sich bis zur Unkenntlichkeit

"Mala Visión" ist ein atemloses Buch. Mit hohem Gegenwartsdruck. Es funktioniert über den Sog dieses Liebeskummer-Ausnahmezustands. Über die eine oder andere schwache Stelle  immer mal wieder schweift der Roman zu kurzen Momenten von Gesellschafts- und Medienkritik ab, die recht flach geraten. Nein, wie blöd, dass wir nur noch am Handy hängen. Ja, Mensch, wie entwürdigend ist die Wohnungssuche in der Stadt. Ach, wie schön ist Panama. Das ist zu dozierend, zu thesenhaft, zu generisch. Aber über diese Stellen kann mit Leichtigkeit hinweggesehen werden, weil der Zustand, den er so grandios einfängt, eben nicht loslässt.



Am Ende bleibt ein Zustand. Und dann bleibt er doch nicht, und es kommt ein neuer. Atemlos in den Kummer, der einfach passiert und sich nicht ordnen lässt. Ein Erzähler, der sich verliert, sich entlarvt, sich immer weiter hineinsteigert. Obwohl von Anfang an klar ist, dass es kein gutes Ende nehmen kann. Menschen verändern sich. Und zwar nicht nur die Figuren im Buch. "Mala Visión" arbeitet nach. Nach dem Aus-der-Hand-legen hat sich etwas verändert.

Infos zum Buch



Armin Wühle: Mala Visión. Roman. 270 Seiten. Albino Verlag, Berlin 2026. Gebundenes Buch: 25  (ISBN 978-3-86300-404-0). E-Book: 17,99 