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"Drag Race Philippines"-Teilnehmerin

Tod mit 27: Trauer um Misua

  • 4. April 2026, 06:32h 1 Min.

Misua war Kandidatin in der kommenden Staffel von "Drag Race Philippines" (Bild: World of Wonder)

Die philippinische Drag-Künstlerin Misua ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Das teilten die Produzent*­innen der TV-Show "Drag Race Philippines" mit, in der sie als Kandidatin der kommenden Staffel auftreten sollte.

Die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Jason Elvie Ty hieß, sei am 2. April in ihrer Heimat auf den Philippinen im Schlaf gestorben. Die genaue Todesursache wurde zunächst nicht bekanntgegeben.
Misua galt als aufstrebender Star der philippinischen Drag-Szene. Sie sollte in der vierten Staffel des Formats zu sehen sein, deren Produktion nach Bekanntwerden ihres Todes vorübergehend ausgesetzt wurde, um Cast und Team zu unterstützen.

In einer Mitteilung würdigte die Produktionsfirma die 27-Jährige als talentierte und kreative Künstlerin, die "Licht und Freude" verbreitet habe. Auch Familie und Weggefährt*­innen äußerten sich bestürzt. In einer Stellungnahme bezeichneten Angehörige sie als "geliebten Sohn, Bruder und Freund".

Misua stammte aus Cagayan de Oro im Süden der Philippinen und war auch als Grafikdesignerin tätig. In der Drag-Szene machte sie sich einen Namen, indem sie viele Elemente ihrer Auftritte  von Kostümen bis zu visuellen Konzepten  selbst entwarf.

Die neue Staffel von "Drag Race Philippines" soll Medienberichten zufolge weiterhin im Laufe des Jahres ausgestrahlt werden. (cw)

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