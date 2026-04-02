Zeigt endlich diese schwule RomCom mit einem Schuss Bollywood!

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4. April 2026, 13:01h 4 Min.

Die große Zeit der romantischen Komödien ist eigentlich längst vorbei. Die Klassiker entstanden alle so zwischen 1987 und 2005, und ihre Tendenz zu einer gewissen Formelhaftigkeit machten sie schon damals für viele zu einem Genre, dem man eher aus dem Weg ging. Zudem standen fast nur hetero Paare im Zentrum.



Natürlich hat es seither auch einige queere RomComs gegeben, dennoch existiert hier vielleicht immer noch ein gewisser Nachholbedarf. Dies gilt umso mehr für queere Geschichten mit Happy End  lange Zeit eine Rarität, bei romantischen Komödien jedoch etwas, auf das man sich verlassen kann, egal welche Irrungen und Wirrungen zuvor passieren.

Quasi-Indisch durch Adoption



Poster zum Film

So ist es auch bei "A Nice Indian Boy". Ernsthafte Sorgen, dass Naveen Gavaskar (Karan Soni) und Jay Kurundkar (Jonathan Groff) nicht zusammenkommen könnten, macht man sich eigentlich nie. Naveen ist ein erfolgreicher Arzt und nicht nur im Job, sondern auch bei seiner Familie out. Das geht sogar soweit, dass ihm seine Mutter am Telefon sehr detailliert berichtet, was genau in "Milk" (2008) passiert, den sie kürzlich auf einem queeren TV-Sender gesehen hat.



Während ihre Tochter Arundhathi (Sunita Mani) bereits verheiratet ist  mit ihrer rauschenden Hochzeit beginnt der Film -, ist ihr eher introvertierter Sohn ein hartnäckiger Single, was die Eltern mit Sorge beobachten. Sie hoffen, dass auch er irgendwann "A Nice Indian Boy" findet, einen netten indischen Jungen also. Dieser taucht dann auf in Form des Fotografen Jay, ein weißer Amerikaner, der jedoch nicht nur regelmäßig im Hindu-Tempel beten geht, sondern auch den Nachnamen Kurundkar trägt, weil er einst von einem indischen Paar adoptiert wurde, das mittlerweile verstorben ist.



Naveen und Jay verstehen sich auf Anhieb und sind schon bald ein Paar. Doch während sich Jay geradezu danach sehnt, wieder Teil einer indischen Familie zu sein, weiß Naveen nicht so recht, wie er es seiner Familie beibringen soll, dass seine große Liebe kein Inder ist. Umso mehr als die Eltern es seiner Schwester niemals erlaubt hätten, einen Weißen zu heiraten. Dieser Zwiespalt führt zu Konflikten, aber auch zu viel Komik  und schließlich ist es ein Bollywood-Filmklassiker, der den Weg zur großen schwulen indischen Hochzeit ebnet.



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Finanzierung dank Jonathan Groff



"A Nice Indian Boy" basiert auf einem Theaterstück von 2014, Regie führt Roshan Sethi, Ehemann von Hauptdarsteller Karan Soni. In einem Interview am London Film Festival erzählten die beiden, wie sehr sie die Geschichte angesprochen hat, weil sie darin so viel aus ihren eigenen Erfahrungen wiederfanden. "Die Story war perfekt auf uns zugeschnitten, was einem in Hollywood nur sehr selten passiert", sagt Karan Soni. Roshan Sethi räumt ein, dass die Genrekonventionen der romantischen Komödie es nicht leicht machen, einen originellen Film zu drehen, aber dank der indischen Familie und den kulturellen Differenzen, welche die Figuren navigieren müssen, sei ihnen dies aus seiner Sicht gelungen. "Außerdem fühlt er sich fast wie eine Bollywood-Romanze an", ergänzt Soni, "von diesen ist er auch inspiriert. Doch für das westliche Publikum ist Bollywood meist eine Herausforderung, unser Film kommt nun in einer zugänglicheren Form daher."



Jonathan Groff war von Anfang an erste Wahl für die Rolle des Jay, realisierte allerdings erst bei ersten konkreten Gesprächen dazu, dass sein Co-Star ebenfalls schwul und mit dem Regisseur verheiratet ist. "Dass die Chemistry zwischen uns dann so gut funktionierte, war ein Glücksfall", sagt Soni. Zudem sei Groffs Zusage entscheidend gewesen, um den Film finanziert zu kriegen. "Ohne den Namen eines bekannten weißen Schauspielers, ist es sehr schwierig, ein solches Projekt zu stemmen", erklärt Sethi, "so läuft das leider immer noch".

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Queeres Bollywood

Für Groff wiederum war dieses Eintauchen in die indische Kultur eine spannende Erfahrung, wie er in einem anderen Interview erzählte. "Ich war mit Bollywood-Filmen zuvor nicht vertraut und schaute dann einige, um mich vorzubereiten. Und diese Filme sind ja so schwul! Sie sind so übertrieben, so flamboyant  und das spiegelt sich auch in den indischen Hochzeiten. Dass für einmal ein schwules Paar dabei im Zentrum steht, passt also bestens."



Herausgekommen ist schließlich nicht nur ein sehr unterhaltsamer und lustiger, sondern auch ein wunderbar warmherziger Film, den man problemlos mit der ganzen Familie schauen kann. Es ist wirklich höchste Zeit, dass man "A Nice Indian Boy"  ein Jahr nach dem US-Kinostart!  endlich auch in Deutschland offiziell anschauen kann!



"A Nice Indian Boy" ist in Deutschland offiziell nicht verfügbar, kann jedoch mit VPN in den USA bei Apple TV, Prime Video oder Fandango gestreamt werden.

Infos zum Film



A Nice Indian Boy. Romantische Komödie. USA 2024. Regie: Roshan Sethi. Cast: Karan Soni, Jonathan Groff, Sunita Mani, Zarna Garg, Harish Patel, Peter S. Kim. Sas Goldberg. Laufzeit: 96 Minuten. Sprache: englische Originalfassung. Untertitel: English (optional).