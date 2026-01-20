4. April 2026, 14:34h 1 Min.

Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag zwei Männer im Berliner Regenbogenkiez angegriffen. Das meldete die Polizei der Hauptstadt am Samstagnachmittag.



Nach den bisherigen Ermittlungen hatten die beiden 32-Jährigen gegen 0:45 Uhr eine Bar in der Winterfeldtstraße verlassen, als zwei Männer sie angesprochen und gefragt haben sollen, ob sie homo­sexuell seien und eine Schwulenbar kennen würden.



Nachdem sie beides verneint hätten, sollen die Männer sie aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes rassistisch beleidigt haben. Anschließend soll einer der Tatverdächtigen mit Faustschlägen in Richtung der Köpfe und Oberkörper gezielt, diese aber nicht getroffen haben. Der zweite Tatverdächtige soll beiden gegen den Kopf getreten haben. Anschließend sollen sich die zwei Unbekannten mit weiteren Personen, die mutmaßlich zu ihnen gehörten, vom Ort entfernt haben.



Alarmierte Polizeikräfte suchten umgehend die Umgebung ab, konnten die Tatverdächtigen aber nicht ausfindig machen. Die beiden angegriffenen Männer beklagten Kopfschmerzen, einer von ihnen erlitt eine Platzwunde, beide lehnten jedoch eine medizinische Behandlung ab. Einer der 32-Jährigen verlor bei dem Angriff seine Brille.



Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körper­ver­letzung und rassistischen Beleidigung übernahm  wie bei Hass­kriminalität üblich  der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes. (cw/pm)