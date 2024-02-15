Das Oster-"Traumschiff" ist ein queerer Meilenstein

Gestern, 13:39h 2 Min.

Die traditionsreiche ZDF-Reihe "Das Traumschiff" (seit 1981) zeigt am Ostersonntag (5. April) eine Episode mit dem Reiseziel Island. Darin wird unter anderem eine Liebesgeschichte thematisiert, die über die üblichen Romanzen des Formats hinausgeht und das Thema gleichgeschlechtliche Liebe im Alter behandelt (queer.de berichtete).



Im Zentrum steht die Figur Evelyn Küpper (Saskia Vester, 66), die gemeinsam mit ihrer Enkelin Ronja (Rosa von Lobenstein, geb. 2000) nach Island reist. Dort trifft sie auf ihre Jugendliebe Antonia (Michaela May, 74). Nach Jahrzehnten ohne Kontakt stellen beide Frauen fest, dass die gegenseitige Anziehung und Vertrautheit ungebrochen sind.

"Enttabuisierung" von verschiedenen Lebensentwürfen

Schauspielerin Saskia Vester betont im Kontext der Dreharbeiten die Relevanz solcher Stoffe für das deutsche Fernsehen und sieht darin eine Chance zur weiteren "Enttabuisierung" von Lebensentwürfen. Laut Vester zeigt die Entwicklung der letzten Jahre zwar eine positive Tendenz hin zu mehr Offenheit, dennoch sei der gesellschaftliche Umdenkprozess noch nicht abgeschlossen.



"Der geradezu erlösende Kuss der beiden Frauen nach einer knappen Stunde dürfte in die 'Traumschiff'-Geschichte eingehen", prophezeit die "tz" (Bild: Screenshot ZDF)

"In meiner Jugend herrschte leider noch ein anderer Ton", erklärt Vester rückblickend. Sie ergänzt kritisch, dass wir als Gemeinschaft "noch lange nicht am Ziel angekommen" seien. Die Schauspielerin weist darauf hin, dass Veränderung Zeit brauche und es auch um einen Generationswechsel gehe: "Bis wirklich alle ein Umdenken vollziehen, dauert es einfach eine Weile."

Welche Gaststars sind an Ostern beim "Traumschiff" dabei?

Neben der Liebesgeschichte zwischen Evelyn und Antonia umfasst die Folge wie gewohnt weitere Handlungsstränge: Die Passagiere Dominik Dahlke (Bernhard Piesk) und Nikolaus Andresen (Barnaby Metschurat) erfahren durch das Erbe ihres Vaters von ihrer Verwandtschaft als Halbbrüder und  und dem Doppelleben ihres Vaters.



Ebenfalls wieder mit an Bord ist die Stammbesetzung, bestehend aus Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Hoteldirektorin Hanna Liebhold (Barbara Wussow) und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Monica Fernandes). Evelyn Burdecki ist als Gaststars in der Osterfolge zu sehen. "Das Traumschiff  Island" wird am Ostersonntag um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und ist zudem vorab per Streaming in der ZDF-Mediathek verfügbar.



Erster schwuler "Traumschiff"-Kuss im Jahr 2019



"Das Traumschiff" läuft bereits seit 1981 im ZDF. Queere Liebe ist aber noch etwas relativ Neues in der lange Zeit sehr konservativen Fernsehserie: Erst 2019 gab es den ersten schwulen Kuss (queer.de berichtete). Später wurden weitere queere Geschichten erzählt. Schon am Ostersonntag 2024 war etwa ein lesbisches Hochzeitspaar an Bord (queer.de berichtete). (cw/spot)