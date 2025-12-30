Fake-Liebe zum 1. April: Noah Schnapp spielt mit Erwartungen seiner Fans



Noah Schnapp in seiner Rolle als Will Byers in "Stranger Things" (Bild: Netflix)

Heute, 10:09h 2 Min.

Ein vermeintliches Liebes-Coming-out sorgte Anfang April für Aufsehen  und entpuppte sich später als Aprilscherz. Der "Stranger Things"-Star Noah Schnapp postete am 1. April ein Foto mit einem unbekannten Mann, versehen mit der Caption "One month of us" und einem Herz-Emoji (queer.de berichtete). Für viele Fans wirkte das wie ein bewusstes "Soft Launch" einer Beziehung.



Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Medien, auch queer.de, griffen die vermeintliche Beziehung des 21-Jährigen auf, viele feierten die Ankündigung auf Social Media. Kurz vor Ostern folgte die Auflösung: In einer Instagram-Story stellte Schnapp klar, dass es sich um einen Aprilscherz gehandelt habe. "April, April", schrieb er, verbunden mit einem Kuss-Emoji.



(Bild: Instagram)

Coming out Anfang 2023



Der amerikanische Schauspieler hatte sich vor drei Jahren in sozialen Medien öffentlich als schwul geoutet (queer.de berichtete). Im Januar 2023 postete der damals 18-Jährige ein TikTok-Video, in dem er schrieb: "Als ich meinen Freunden und meiner Familie endlich erzählte, dass ich schwul bin, nachdem ich 18 Jahre lang Angst hatte, mich zu outen, sagten sie nur: 'Das wissen wir.'"

Er hielt anschließend sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Darum war die Reaktion auf Schnapps Posting vom 1. April so groß. Die Reaktionen auf seine Auflösung waren dann ambivalent. Während einige sich erfolgreich in den April geschickt fühlten, waren andere sauer: "Das ist ein langweiliger und zweckloser Aprilscherz", schrieb ein Nutzer als Reaktion. Andere meinten, der Scherz sei zwar nicht gut, aber altersgerecht gewesen: "So etwas macht man halt Anfang 20", erklärte ein Nutzer auf Instagram. In der Summe zeigt sich ein klares Bild: Während das ursprüngliche Posting kurzfristig Euphorie und Neugier auslöste, kippte die Stimmung nach der Auflösung bei vielen ins Kritische oder Gleichgültige.



Schnapps Prank reiht sich zwar in eine lange Tradition von Promi-Aprilscherzen ein. So wurde er verglichen mit einem Prank des kanadischen Popstars Justin Bieber aus dem Jahr 2019, als er ein Ultraschallbild seiner Freundin zeigte, die aber in Wirklichkeit gar nicht schwanger war. (cw)