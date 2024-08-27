Nach Sperre: Großbritannien verliert OnlyFans-Sportler an Lettland

Heute, 16:35h 3 Min.

Das britische Nachwuchs-Kanufahrer Kurts Adams Rozentals hat sich laut britischen Medienberichten entschieden, künftig für Lettland, das Heimatland seiner Familie, anzutreten. Grund war ein Streit mit dem britischen Verband Paddle UK, der den 20-Jährigen im Herbst 2025 für zwei Jahre gesperrt hatte. Der Verband warf dem in Großbritannien geborenen Junioren-WM-Bronzemedaillengewinner vor, mit sexualisierten Bilder den Kanusport "in ernsthaften Misskredit" gebracht zu haben.



Laut dem Verband sei ein Instagram-Video Stein des Anstoßes gewesen, in dem "ein sexueller Akt in einem Flugzeug" gezeigt worden sei. Rozentals konnte das Berufsverbot aber nicht nachvollziehen: "Ich wurde nicht von Instagram geblockt. Es war nicht unanständig. Es gab nichts, was nicht für Instagram geeignet war", so Rozentals damals gegenüber "Sky News". Tatsächlich werden auf Instagram sexuelle Inhalte mehr als auf anderen Social-Media-Plattformen sofort blockiert. Offenbar war dem Kanu-Verband aber ein Dorn im Auge, dass Rozentals auch auf der Plattform OnlyFans aktiv war und ist.

OnlyFans unter Sportstars immer beliebter

Viele Sportstars präsentieren sich inzwischen auf OnlyFans, darunter auch deutsche Athlet*innen (queer.de berichtete). Gegen eine monatliche Gebühr können sie dort exklusive Videos anbieten  Rozentals verlangt für den Zugriff etwa pro Monat 12 US-Dollar (10,40 Euro). Auch pornografische Darstellungen sind erlaubt  und insbesondere Pornostars werben auf OnlyFans um Abonnements. Sportler*innen zeigen jedoch meist etwas nackte Haut, aber keine Pornografie. Rozentals wirbt auf OnlyFans mit dem Slogan: "Keine Filter. Keine Limits."



Rozentals erklärte, er habe seine OnlyFans-Karriere begonnen, um seinen Sport zu finanzieren. So habe er von Paddle UK nur einen Jahreszuschuss von umgerechnet 18.000 Euro erhalten, was für das Leben im vergleichsweise teuren Großbritannien ein knapp bemessener Betrag sei. Zunächst haber er darum versucht, als Barkeeper oder auf dem Bau zu arbeiten, habe dann aber zu wenig Zeit für das Training gehabt. In den ersten fünf Monaten habe er aber mit seinem OnlyFans-Konto 120.000 Euro verdient  mit relativ geringem Zeitaufwand.

Rozentals wollte seine Mami glücklich machen

Eigentlich schere er sich nicht viel um Geld "des Geldes wegen", so Rozentals weiter. Aber er sei in einer armen Familie aufgewachsen: "Jetzt bin ich in der glücklichen Lage, meiner Mutter mal etwas kaufen zu können. Sie hat alles in ihrem Leben geopfert, um mir die Chance zu geben, diesen olympischen Traum zu verfolgen. Ihr jetzt etwas zurückgeben zu können, das bedeutet mir mehr als jede Medaille."



Gegenüber der BBC kritisierte Rozentals seinen Ex-Verband: "Dieses Verbot wäre nie passiert, wenn Athleten anständig finanziert werden." (cw)