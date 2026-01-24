Michael Jackson: Neue Bilder sollen Missbrauchsvorwürfe bekräftigen

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Vor rund einem Monat wurde bekannt, dass vier Geschwister aus der ehemals eng befreundeten Familie Cascio, die über Jahrzehnte als loyale Wegbegleiter*innen des "King of Pop" galten, dem verstorbenen Sänger Michael Jackson (1958-2009) systematischen sexuellen Missbrauch vorwerfen und juristisch dagegen vorgehen. Die Kläger behaupten laut Berichten des Musikmagazins "Rolling Stone" in der Klageschrift, dass Jackson sie als Kinder über Jahre hinweg gezielt manipuliert und missbraucht habe.



Die Familie Cascio galt als die "zweite Familie" von Michael Jackson. Frank Cascio war ein enger Vertrauter und Assistent des Sängers. Dass ausgerechnet dieser innere Zirkel mit derartigen Anschuldigungen an die Öffentlichkeit trat, erschütterte die Fangemeinde und die Nachlassverwalter des Künstlers gleichermaßen.



Die britische "Daily Mail" hat nun Fotos veröffentlicht, die die Vorwürfe bekräftigen sollen. Eine Aufnahme soll den damals neunjährigen Dominic Cascio zeigen, den Michael Jackson auf dem Bild im Arm hält und der sich offenbar unwohl fühlt. Das Foto soll 1996 und damit in der Zeit entstanden sein, in der Dominic behauptet, dass Jackson ihn missbraucht habe.

"Ich kann mir nur vorstellen, dass der Gesichtsausdruck etwas mit dem zu tun hatte, was ich in diesem Moment erlebt hatte", sagte der heute 39-Jährige der "Daily Mail". "Ich kann die Angst und Verwirrung, die ich damals erlebt habe, noch erkennen." Ob Jackson sich schuldig gemacht hat, beantworten die Bilder nicht. Die Darstellung auf den Fotos lässt keine Rückschlüsse auf mögliches Fehlverhalten zu.

Jackson-Nachlass wehrt sich

Jacksons Nachlassverwalter, John Branca und John McClain, wiesen die Anschuldigungen nach Bekanntwerden der Klage umgehend zurück. Sie bezeichnen sie als einen weiteren Versuch, kurz vor der Veröffentlichung des großen Biopics "Michael" (Kinostart am 23. April) Geld aus dem Erbe zu erpressen.



Die Geschwister hatten bereits zuvor eine ähnliche Klage beim Superior Court in Los Angeles eingereicht. Ein Richter hatte laut "Daily Mail" jedoch im vergangenen Monat entschieden, dass der Fall durch ein Schiedsverfahren beigelegt werden müsse. Damals erklärte Marty Singer, der Anwalt des Jackson-Nachlasses: "Jahrzehntelang beteuerten Frank Cascio und seine Geschwister immer wieder, dass Michael Jackson ihnen oder anderen nie etwas angetan habe. Das schließt auch ihre lobenden Aussagen in einem landesweit ausgestrahlten Interview mit Oprah Winfrey im Jahr 2010 ein, die ihren jetzigen Behauptungen widersprechen." (spot/cw)