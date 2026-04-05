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  • Heute, 12:13h 2 Min.

Jetzt steht fest, wann dieser kleine Junge in den nächsten Jahren die Besitzer*­innen wechselt (Bild: Alan Light / flickr)

Die 99. Ausgabe der Oscars findet am Sonntag, 14. März 2027 statt. Dies gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag bekannt und veröffentlichte auch bereits den Termin für die Jubiläumsausgabe. Die 100. Preisverleihung findet am Sonntag, 5. März 2028 statt.

Wie bereits zuvor angekündigt, werden die beiden Oscarverleihungen zum letzten Mal im Dolby Theatre in Hollywood über die Bühne gehen und von ABC übertragen. Ab 2029 wird die Show im LA LIVE-Komplex in der Innenstadt von Los Angeles stattfinden und auf YouTube gestreamt (queer.de berichtete).

Die Academy gab außerdem eine Reihe weiterer Termine für die Oscar-Saison 2026-2027 bekannt. So ist der Einsendeschluss für die Kategorien am 12. November 2026, die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen findet am 21. Januar 2027 statt. Das legendäre Mittagessen für die Oscar-Nominierten ist für den 16. Februar 2027 angesetzt.

Actor Awards noch vor Oscarverleihungen

Außerdem hat SAG-AFTRA auch die Termine für die Actor Awards, ehemals bekannt als SAG Awards, bekanntgegeben. Bei der Verleihung werden herausragende Leistungen in Film und Fernsehen geehrt. Die Actor Awards, die dieses Jahr am 1. März stattfanden, werden am Sonntag, 28. Februar 2027 und am Sonntag, 20. Februar 2028 abgehalten. Beide Events werden live auf Netflix übertragen.

Bemerkenswert ist, dass die Actor Awards 2027 stattfinden, während die finale Oscar-Abstimmung noch läuft. Das war bereits dieses Jahr der Fall. Viele vermuteten, dass die Verleihung der Actor Awards an Michael B. Jordan (39) als bester Hauptdarsteller in "Sinners", Sean Penn (65) als bester Nebendarsteller in "One Battle After Another" und Amy Madigan (75) als beste Nebendarstellerin in "Weapons" die Academy-Mitglieder beeinflusst haben könnte. (spot/cw)

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