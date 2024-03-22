Ricky Martin: Nur ein Konzert in Deutschland

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  • Heute, 11:54h 1 Min.

Ricky Martin

Ricky Martin kommt im Sommer 2026 für ein exklusives Konzert nach Deutschland. Wie der Veranstalter mitteilte, tritt der Grammy-prämierte Sänger am 27. Juni in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen auf. Es ist sein einziger Deutschlandtermin in diesem Jahr.

Der schwule Künstler zählt mit mehr als 95 Millionen verkauften Alben sowie zahlreichen Auszeichnungen zu den prägenden Figuren der Popmusik. Spätestens mit Songs wie "María", "Livin' la Vida Loca" und "La Copa de la Vida" wurde er weltweit bekannt und trug maßgeblich zur Popularität des Latin-Pop bei.

Neben seiner Musikkarriere war Martin auch als Schauspieler, Produzent und Autor tätig. Seine Konzerte sind für aufwendige Inszenierungen und große Publikumsnähe bekannt.

In den vergangenen Jahren stand der Sänger unter anderem mit dem Orchesterprojekt "Ricky Martin Sinfónico" sowie der gemeinsamen "Trilogy Tour" mit Enrique Iglesias und Pitbull auf der Bühne. Auch seine aktuelle Showreihe "Ricky Martin Live" verzeichnet international großen Zuspruch.

Das Konzert in Oberhausen soll einen Querschnitt durch Martins musikalisches Schaffen bieten. Tickets sind ab 80 Euro auf lb-events.de erhältlich. (cw)

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