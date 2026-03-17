Russland verbietet Menschenrechtsgruppe Memorial

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Die mit dem Friedensnobelpreis geehrte Menschenrechtsorganisation Memorial ist in Russland verboten worden. Auf Antrag des Justizministeriums stufte das Oberste Gericht Russlands die "internationale gesellschaftliche Bewegung Memorial" am Donnerstag als extremistisch ein und erklärte ihre Tätigkeit im Land für verboten. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass aus dem Gericht in Moskau. Der Beschluss sei sofort umzusetzen. Der Prozess hatte hinter verschlossenen Türen stattgefunden.



Unter Kremlchef Wladimir Putin kann damit die Unterstützung für Memorial für Tausende Menschen in Russland strafbar werden  im schlimmsten Fall rückwirkend. "Mit diesem beispiellosen Schritt sollen das gesamte Memorial-Netzwerk und alle, die es unterstützen, delegitimiert und kriminalisiert werden", teilte die Exilorganisation Zukunft Memorial in Berlin mit. "Das Putin-Regime fürchtet die Erinnerung an Sowjetdiktatur und Staatsterror. Aber diese Erinnerung lässt sich nicht verbieten."



Der Friedensnobelpreis 2022, geteilt mit Preisträgern aus der Ukraine und Belarus, bedeutete für Memorial Anerkennung für fast vier Jahrzehnte Geschichts- und Menschenrechtsarbeit. Die Organisation wurde 1989 in der Spätzeit der Sowjetunion gegründet, der Atomphysiker und Dissident Andrej Sacharow (1921-89) war einer ihrer Gründerväter. Getragen durch viele Freiwillige arbeitete Memorial lange verschwiegene Verbrechen der Stalin-Zeit auf. Es sammelte Namen und Daten zu Lagerhäftlingen, legte Archive an, kümmerte sich um Überlebende und half Angehörigen bei Recherchen.



Auch Gedenkstätten wurden gebaut, Bücher und Bildungsarbeit erreichten Zehntausende Menschen. Menschenrechtsexperten vom Memorial prangerten immer wieder Rechtsverstöße der russischen Staatsmacht an  ob in den Kriegen gegen die abtrünnige Region Tschetschenien oder in politischen Prozessen. Auch für queere Menschen setzte sich die Organisation im Zusammenspiel mit LGBTI-Organisationen ein.

Kriminalisierung und Vertreibung der Zivilgesellschaft

Gerade im Umgang mit queeren Menschen hatte das Putin-Regime früh seine Verachtung für Menschenrechte und zunehmende Repression gezeigt. So war 2023 das Oberste Gericht bereits einer Verwaltungsklage des Innenministeriums gefolgt, "die internationale LGBT-Bewegung als extremistisch anzuerkennen und ihre Aktivitäten in Russland zu verbieten" (queer.de berichtete). Das Organisieren von Aktivitäten einer als extremistisch eingestuften Vereinigung kann laut Artikel 282 des russischen Strafgesetzbuches mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden, die Beteiligung an solchen Aktivitäten mit bis zu sechs Jahren. Als Beteiligung können etwa Spenden oder die Herstellung oder Verbreitung "extremistischer Materialien" bewertet werden.



In Folge hatte in diesem März ein Gericht in St. Petersburg die Organisation "Wychod" (Coming-out) als "extremistisch" verboten. Derzeit laufen zwei weitere entsprechende Verfahren gegen queere Organisationen, darunter gegen das Russian LGBT Network ebenfalls aus St. Petersburg; Anfang der Woche war ein queeres Zentrum in Swerdlowsk verboten worden. "Wychod" hatte bereits Anfang 2022 die Arbeit in St. Petersburg eingestellt, das ganze Team ist ins Ausland gezogen und bietet von dort psychologische, juristische und soziale Beratung sowie Gruppenangebote für queere Menschen, ihre Eltern und Familien an  nun online und russlandweit (queer.de berichtete).



Zuvor war die Organisation als "internationaler Agent" eingestuft worden, im Zuge eines Vorgehens gegen queere Organisationen und Menschen, das seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine zugenommen hat. Das umfasste auch eine Ausweitung des einst mit dem Jugendschutz begründeten Gesetzes gegen "Homo-Propaganda" auf "Vergehen" gegenüber Erwachsenen sowie um den Bereich geschlechtliche Identität, was die Arbeit queerer Organisationen weiter erschwerte. Das "Propaganda"-Gesetz, früher vor allem ohne tatsächliche rechtliche Grundlage zum Vorab-Verbot von CSDs genutzt, wird inzwischen häufiger mit Bußgeldern gegen Einzelpersonen oder Einrichtungen wie Buchhandlungen eingesetzt. Nach der vagen Extremismus-Entscheidung des Obersten Gerichts hatte es mehrfach mehrere Razzien gegen queere Einrichtungen gegeben (queer.de berichtete)



Auch Memorial wurde schon 2016 als sogenannter ausländischer Agent gebrandmarkt. 2021 wurden die zentralen Strukturen in Moskau durch einen umstrittenen Gerichtsbeschluss aufgelöst, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Exil gedrängt. 2025 war unter anderem auch die Punkband "Pussy Riot" als "extremistisch" verboten worden (queer.de berichtete).

Was droht Mitstreiter*innen von Memorial in Russland?

Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa nennt den Extremismus-Vorwurf einen Angriff auf kritische Geschichtsarbeit. Auch das Gulag-Museum in Moskau, das an das sowjetische Lagersystem erinnerte, sei geschlossen worden, sagt die heutige Vorsitzende von Zukunft Memorial in Berlin. Wegen des Kriegs gegen die Ukraine versuche Putins Führung, jeden möglichen Widerstand in der russischen Gesellschaft zu ersticken. "Wir sehen, dass die Menschen Angst bekommen haben."



Trotz der Repressionen ist die Arbeit von Memorial in Russland nicht ganz zum Erliegen gekommen. Es gibt regionale Zirkel. Die Aktion "Letzte Adresse" lief weiter, die an Opfer von politischer Verfolgung erinnert  ähnlich wie die goldenen Stolpersteine in Deutschland an Holocaust-Opfer. Jedes Jahr am 30. Oktober wurden am Solowezki-Gedenkstein direkt vor der Moskauer Geheimdienstzentrale die Namen von Stalin-Opfern verlesen.



Das neue Verbot richtet sich juristisch schwammig gegen Memorial als Bewegung. Damit können viele Aktivitäten als extremistisch gelten. Die Behörden haben auch die Organisationen des 2024 in Haft zu Tode gequälten Kremlgegners Alexej Nawalny als extremistisch eingestuft. Nawalny-Anhänger*innen werden wegen ihrer früheren Mitarbeit oder wegen Spenden bestraft. Selbst längst vergessene Posts in sozialen Netzwerken dienen als Beleg für Extremismus. Die Opposition arbeitet im Exil weiter.



Memorial empfiehlt seinen Mitstreiter*innen, das Logo aus Social-Media-Profilen zu entfernen und keine Texte zu reposten. Man wolle möglichst wenig Angriffsfläche bieten, sagt Scherbakowa. Welches Risiko jemand zukünftig auf sich nehme, "wird die Entscheidung jedes einzelnen sein".



Was ändert sich für die Arbeit von Memorial im Exil?



Angesichts der Vertreibung von Memorial aus der Heimat gewinnt die Arbeit im Ausland umso größere Bedeutung; und aufstecken wollen die Menschenrechtler nicht. "Wir bleiben die Stimme unserer Organisation", sagt Scherbakowa. Das wichtige Archiv mit Millionen Dokumenten sei weitgehend digitalisiert und im Internet veröffentlicht, sagt Elena Zhemkova, Geschäftsführerin von Zukunft Memorial in Berlin. "Dieses Wissen ist weltweit zugänglich und kann nicht mehr vernichtet werden."



Auch wenn die Arbeit in Russland unmöglich werde, sei Memorial nicht überflüssig, heißt es in der Mitteilung der Organisation. "Im Gegenteil: Es macht unsere Aufgabe dringlicher. Erinnern ist Widerstand  gegen Geschichtsmythen und gegen eine neue Legitimation staatlicher Aggressionen nach innen und außen." (dpa/cw)