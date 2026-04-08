Filmfestival Cannes: Sandra Hüller erneut in einer queeren Rolle

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Die 79. Internationalen Filmfestspiele von Cannes haben ihr offizielles Programm bekannt gegeben. Das renommierte Filmfestival an der Croisette findet in diesem Jahr vom 12. bis 23. Mai statt. In den Wettbewerb um die Goldene Palme, den Hauptpreis des Festivals, tritt auch die deutsche Regisseurin Valeska Grisebach (58) mit ihrem neuen Film "Das geträumte Abenteuer".



Daneben sind zahlreiche Filmemacher*innen mit neuen Werken für den Wettbewerb in Cannes bestätigt. Etwa die queere spanische Regielegende Pedro Almodóvar mit "Bitteres Fest", die japanischen Filmemacher Ryûsuke Hamaguchi ("All of Sudden") und Hirokazu Koreeda ("Sheep in the Box") sowie der ungarische Regisseur László Nemes mit "Moulin" und der polnische Filmemacher Paweł Pawlikowski mit "1949/Vaterland". Hier schlüpft Sandra Hüller (47) in die Rolle von Erika Mann, der bisexuellen Tochter des Schriftstellers Thomas Mann. Zuletzt verkörperte Hüller in Rose eine Frau, die sich im 17. Jahrhundert in einem kleinen, abgelegenen Dorf als Mann ausgibt (queer.de berichtete).



Auffällig ist die Abwesenheit großer US-Stars im Wettbewerb. Einziger US-Amerikaner ist hier Ira Sachs (60) mit "The Man I Love". Festivalchef Thierry Frémaux, der das Programm gemeinsam mit Festivalpräsidentin Iris Knobloch am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Paris bekannt gab, stellte aber in Aussicht, dass in den kommenden Wochen bis zum Festivalstart noch weitere Beiträge verkündet werden.

Laurence Rupp als Mann mit pädophilen Neigungen

Insgesamt 21 Titel sind bislang für den Wettbewerb bestätigt  aus 2.541 eingereichten Filmen, erklärte Frémaux noch bei der Vorstellung des Programms. Die österreichische Filmemacherin Marie Kreutzer (48) nimmt mit "Gentle Monster" ebenfalls am Wettbewerb teil. Laurence Rupp (38) spielt hier einen Mann mit pädophilen Neigungen.



Die deutsche Regielegende Volker Schlöndorff (87) reist mit der Bestseller-Verfilmung "Heimsuchung  Eine Jahrhundertgeschichte" an die Croisette. Das Werk mit Lars Eidinger (50) und Martina Gedeck (64) in den Hauptrollen wird in der Sektion "Cannes Premiere" gezeigt. In dieser Sektion läuft auch John Travoltas (72) Regiedebüt "Propeller One-Way Night Coach".



Der bereits zuvor bekannt gegebene Eröffnungsfilm "La Vénus électrique" wird indes außer Konkurrenz gezeigt  ebenso wie "Her Private Hell" von Kultregisseur Nicolas Winding Refn und Andy Garcias "Diamond".

Große US-Namen in Nebenreihen

Mehr US-Amerikaner*innen als im Wettbewerb finden sich indes in den Nebenreihen. In der Sektion "Special Screenings" zeigt der US-Amerikaner Steven Soderbergh "John Lennon: The Last Interview", Hollywood-Legende Ron Howard "Avedon".



Die queere Schauspielerin Kristen Stewart und Woody Harrelson könnten zur Weltpremiere von "Full Phil" von Quentin Dupieux erscheinen. Das Werk läuft in der Reihe "Midnight Screenings". Eröffnungsfilm in der Sektion "Un Certain Regard" ist das queere Drama "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" von Jane Schoenbrun (they/them) mit "Sex Education"-Star Gillian Anderson in einer der Hauptrollen (Trailer auf queer.de).



Szene aus "Teenage Sex and Death at Camp Miasma" (Bild: MUBI)

Die Filmikonen Barbra Streisand und Peter Jackson werden bei den 79. Filmfestspielen von Cannes jeweils mit einer Ehrenpalme für ihr Lebenswerk ausgezeichnet, wie schon zuvor bekannt war (queer.de berichtete). Den Vorsitz der internationalen Jury übernimmt in diesem Jahr der renommierte südkoreanische Regisseur Park Chan-wook. (cw/spot)