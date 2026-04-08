"Most Wanted": Auch Drag Queen und Kaulitz-Ex lassen sich jagen



Aria Addams (l.) und Marc Eggers treten in unterschiedlichen Paarungen an (Bild: Joyn / Christoph Köstlin)

Heute, 16:22h 2 Min.

16 Promis, drei Hunter und eine "gnadenlose Jagd quer durch Deutschland"  das ist das Konzept der Abenteuer-Reality "Most Wanted", deren zweite Staffel bereits letzte Woche bei ProSieben und im Stream auf Joyn gestartet ist (mit zwei Doppelfolgen jeweils dienstags ab 22.35 Uhr).



Basierend auf einem Konzept aus den Niederlanden müssen sich die "Targets" ohne Geld, ohne Phone und ohne feste Unterkunft fünf Tage lang durchschlagen  alleine oder mit einem Partner oder einer Partnerin. Alles, was sie zum Überleben brauchen, müssen sie sich selbst besorgen. Dabei sitzen die Hunter ihnen dauerhaft im Nacken. Um zu entkommen, dürfen die Targets jedes beliebige Fortbewegungsmittel nutzen  allerdings jeweils nur 40 Minuten am Stück und in einem Radius von 200 Kilometern. Wer es trotzdem schafft, den Huntern fünf Tage zu entkommen, gewinnt am Ende "Most Wanted".



In der ersten Staffel mit acht Folgen war im letzten Jahr unter anderem der Podcaster und "Prince Charming"-Teilnehmer Lars Tönsfeuerborn zu sehen. In den neuen zwölf Folgen kann die Community nun unter anderem die Erlebnisse der Drag Queen Aria Addams und des Schlagersängers Marc Eggers verfolgen.

Eggers, der unter anderem vor rund anderthalb Jahren mit einer Beziehung mit Bill Kaulitz Schlagzeilen machte (queer.de berichtete) und schon in diversen Reality-Dokus und -Shows auftrat, geht gemeinsam mit YouTube-Star CrispyRob auf die Flucht. Anfang März wurden die beiden mit den anderen Kandidat*innen aus einem Gefangenentransporter auf der Düsseldorfer Kö abgesetzt und mussten dann so lange wie möglich den Huntern Max Schradin, Joey Kelly und Otto Bulletproof entwischen, die alle 20 Minuten GPS-Hinweise erhalten.



Alle 16 Teilnehmenden der zweiten Staffel (Bild: Joyn / Christoph Köstlin)

Zu den Teilnehmenden gehört auch die Wolfsburger Drag Queen Aria Addams, die mit der Twitch-Streamerin Starletnova antritt und 2019 den zweiten Platz in der kurzlebigen Pro-Sieben-Show "Queen of Drags" belegte (queer.de berichtete). SPOILER folgt: In "Most Wanted" ist sie weniger erfolgreich: In der am Dienstag ausgestrahlten vierten Folge wird das Paar gefasst, als bereits zweites, im rheinland-pfälzischen Braubach und inzwischen ohne Perücke. Auch eine Einzelperson geht den Huntern in der Folge ins Netz.

Alleine treten an die "Big Brother"-Legende Jürgen Milski, der "Let's Dance"-Sieger René Casselly, der Social-Media-Star Julia Römmelt und TV-Moderatorin Jeannie Wagner. Die weiteren Paare sind Model Mirja du Mont und Schauspielerin Janine Kunze, Fußball-Europameister Markus Babbel mit Ehefrau Tina Babbel, die Reality-TV-Brüder Calvin und Marvin Kleinen sowie die Comedian Jerry Vsan und der Reality-TV-Teilnehmer Laurenz Pesch. Sie alle können später auch ein Team bilden. (cw)