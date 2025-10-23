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  • Heute, 04:45h 1 Min.

Im Metropol am Nollendorfplatz steigt die erste neue SchwuZ-Party (Bild: Fred Romero / flickr)

Das Berliner queere Kulturprojekt SchwuZ e.V. treibt nach der Insolvenz seines Clubbetriebs in Neukölln den Neustart voran. Mit einem neu gewählten Vorstand, einem Rebranding und ersten Veranstaltungen will die Initiative an ihre fast 50-jährige Geschichte anknüpfen.

Den Auftakt markiert eine Party am 16. Mai 2026 im Metropol am Nollendorfplatz. Dort soll das SchwuZ seine Rückkehr feiern  zunächst ohne eigene feste Spielstätte. Der Verein plant, in den kommenden Monaten mit Veranstaltungen an wechselnden Orten präsent zu bleiben, während parallel nach einem dauerhaften Standort gesucht wird. Tickets für die SchwuZ-Party im Metropol sind bereits online erhältlich.

"Das Ende am Rollberg hinterlässt eine Lücke, aber es ist nicht das Ende des SchwuZ", sagte der Vereinsvorsitzende Marcel Rohrlack. Die Community halte seit Jahrzehnten zusammen und arbeite nun am Neuaufbau.

Langfristiges Ziel sei ein wirtschaftlich tragfähiger eigener Club. Nur in eigenen Räumen könne das SchwuZ wieder ein "queeres Wohnzimmer" für Berlin werden, so Rohrlack. Der Verein ruft potenzielle Vermieter*­innen auf, geeignete Räume anzubieten. (cw)

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