Heute, 05:52h 2 Min.



Eva Högl (SPD) ist seit 2025 Senatorin für Inneres und Sport in Bremen

In Bremen ist die Zahl politisch motivierter Straftaten gestiegen. Das geht aus einem neuen Bericht für 2025 hervor, den Innensenatorin Eva Högl (SPD) am Donnerstag vorstellte.



"Besorgniserregend" sei u.a. ein deutlicher Anstieg von Straftaten, die sich gezielt gegen queere Menschen richten. Die Fälle haben sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt (2024: 26 / 2025: 60). Queer­feindlichkeit erreiche eine neue Qualität durch organisierte Aktionen, werde sichtbarer und aggressiver, so Högl.



Die Innensenatorin warnte vor einer zunehmenden Verrohung. "Hass ist kein Randphänomen mehr, sondern zentraler Bestandteil politisch motivierter Kriminalität", sagte die SPD-Politikerin. "Die steigenden Zahlen sind Ausdruck einer wachsenden Ablehnung gegenüber gesellschaftlicher Vielfalt, der wir entschieden entgegentreten müssen."



2025 wurden in Bremen insgesamt 1.031 politisch motivierte Straftaten registriert, elf Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr als die Hälfte der Fälle (insgesamt 557) wird laut Högl dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet. Das entspreche einem Anstieg von rund 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei handele es sich häufig um Propaganda-Delikte wie die Verwendung verfassungswidriger Symbole. Hinzu kämen Volks­verhetzung und Beleidigungen. Die Zahl der linksmotivierten Straftaten sei zwar stabil geblieben, stelle die Sicherheitsbehörden aber weiterhin ebenfalls vor Probleme. Die Täter agierten oft gut organisiert und konspirativ, was die Ermittlungen erheblich erschwere.



In dem Bericht der Innensenatorin heißt es weiter, dass die Zahl antisemitischer Delikte rückläufig ist. Auch Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt seien zurückgegangen. Allerdings rechnen die Behörden damit, dass diese Zahlen angesichts der aktuellen Lage im Nahen Osten wieder steigen könnten. (cw)