Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf sucht Pädagogische Fachkraft (m/w/d)

Heute, 09:27h 3 Min.

Das Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf ist ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen und für junge Erwachsene mit besonderem Förderbedarf. Rund 500 Menschen unterschiedlichster Berufsgruppen wirken daran mit, dass jedes Kind, jede:r Jugendliche und jede:r junge Erwachsene für sein Wachsen und Werden die bestmöglichen Bedingungen hat. Die Stärke unserer Gemeinschaft liegt in ihrer Vielfalt.



Für queere Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 21 Jahren bauen wir eine neue Therapeutische Wohngruppe in Bodman-Ludwigshafen auf. Unter dem Namen "Courage" bieten wir einen Lebensort, bei dem jede:r sein darf, wie er:sie ist. Wir begleiten die jungen Menschen dabei, ihre eigene Identität und eine eigene Akzeptanz zu finden. Zu Kliniken und zu queeren Beratungsstellen pflegen wir eine enge Vernetzung.



Wir suchen ab sofort in Voll- und Teilzeit eine:n



Pädagogische Fachkraft (m/w/d) für eine queere Wohngruppe



Das ist Dein Verantwortungsbereich:

● Einen Ort der Vielfalt und der Toleranz schaffen: Die Gruppe befindet sich noch im Aufbau. Gemeinsam mit dem Team schaffst Du einen Ort, an dem jede:r so sein darf, wie er:sie ist. Durch eine klare pädagogische Struktur gibst Du den Jugendlichen gleichzeitig Sicherheit und Orientierung.

● Mitgestaltung: Du bringst Dein Fachwissen und Deine Ideen ein und gestaltest die Atmosphäre und die Pädagogik der Gruppe aktiv mit.

● Erlebnispädagogische Angebote: Du organisierst regelmäßige und zielgerichtete erlebnispädagogische Angebote, die die gruppenpädagogischen Prozesse fördern.

● Gruppen- und individualtherapeutische Angebote: Gemeinsam mit dem Team und dem:r wohngruppeneigenen Therapeut:in gestaltet Du das therapeutische Angebot.



Das ist Dein Profil:

● Du hast eine Ausbildung zum Erzieher, Sozialpädagogen, Sozialarbeiter (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation.

● Wir suchen auch ausgebildete Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (m/w/d).

● Dich reizt die Aufgabe eine "Queere Wohngruppe" aufzubauen.

● Die Arbeit mit jungen Menschen macht Dir Freude.

● Du bist ein Teamplayer, kannst aber auch selbstständig arbeiten.

● Toleranz, Empathie und Humor gehören zu Deinem Wesen.

● Du bist bereit im Schichtdienst zu arbeiten.



Das bieten wir Dir:

● Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten und Spielraum für Deine kreativen Ideen

● Eine am TV-L orientierte Vergütung und 100% arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge

● Flexible Arbeitszeiten, bei Bedarf mehrere Erholungstage am Stück für deine privaten Aktivitäten

● Eine mehrtägige Basis-Qualifizierung in Traumapädagogik, systemisches Arbeiten und Deeskalationsmanagement sowie ein internes Schulungskonzept zur individuellen Weiterbildung in Jugendhilfethemen

● Ein starkes Team, das trägt, lacht, reflektiert und füreinander einsteht und fachliche Begleitung.

● Kostenfreie Sportangebote, sowie eine Kooperation mit Hansefit und Jobrad

● Arbeit in einem nachhaltigen Lebens- und Arbeitsumfeld mit Gemeinschaftssinn und Dorfcharakter

● u.v.m.



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Pestalozzi Kinder- und Jugenddorf Wahlwies e.V.

Personalabteilung

Pestalozzi-Kinderdorf 1

78333 Stockach-Wahlwies





Hast Du Fragen zu dieser Stelle? Ich stehe Dir gerne zur Verfügung:

Franca Matthews

Erziehungsleitung

+49 7771 8003 148