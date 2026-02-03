Lady Gaga und Doechii singen Duett für "Der Teufel trägt Prada 2"

Heute, 16:25h 2 Min.

Lady Gaga (40) und Doechii (27) haben sich für eine Single zum Film "Der Teufel trägt Prada 2" zusammengetan. Das Duo veröffentlichte den Song "Runway", passend zum Namen des fiktiven Modemagazins aus der Filmreihe. "Monday through Sunday / I can turn a dance floor into a runway" (zu Deutsch: "Montag bis Sonntag / Ich kann eine Tanzfläche in einen Laufsteg verwandeln"), singen die beiden im Refrain des Songs, der House- und Dance-Pop-Elemente verbindet.

Lady Gaga und Doechii schrieben die Single zusammen mit Bruno Mars, Cirkut, D'Mile, und Jayda Love. Mars war zudem als einer der Produzenten an "Runway" beteiligt. Einen Teil der Single gab es bereits im letzten Trailer zur Filmfortsetzung zu hören.

Doechii ist der "größte Fan von Lady Gaga"

Für die Künstlerinnen ist es die erste Zusammenarbeit. Zuvor hatten sie in Interviews gegenseitige Bewunderung geäußert. In einer Titelstory der britischen "Vogue" bezeichnete Lady Gaga die Musik ihrer Duettpartnerin als "sofort legendär". Weiter schwärmte sie: "Ich habe mich in ihre Musik und ihre unverfälschte, sehr persönliche Sichtweise verliebt." Doechii erklärte wenig später in einem "People"-Interview, dass sie der "größte Fan von Lady Gaga" sei.



Lady Gaga selbst trägt nicht nur mit dem Lied zum Film bei. Der Popstar wird darin auch selbst zu sehen sein. Zu den neuen Schauspielern des Casts zählen daneben unter anderem Lucy Liu, Simone Ashley, B.J. Novak, Pauline Chalamet und Justin Theroux.

Die Hauptdarsteller*innen des Originals von 2006 sind ebenfalls dabei. Anne Hathaway spielt wieder Andy Sachs, Meryl Streep die Modezarin Miranda Priestly und Stanley Tucci ihren Berater Nigel. Emily Blunt tritt erneut als Emily auf, die inzwischen als angesehene Managerin bei einem Luxusunternehmen arbeitet. In dieser Position kann sie über Werbebudgets entscheiden, die ihre ehemalige Chefin Miranda braucht, denn sie steht vor einer großen Herausforderung: dem Niedergang der Printmedien. Wie sie damit umgeht, können Kinozuschauer ab dem 30. April selbst sehen. (spot/cw)