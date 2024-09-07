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Zusammen in "Ebenezer"

Ian McKellen über Johnny Depp: "Ich habe mich in ihn verliebt"

Ian McKellen spricht in den höchsten Tönen über seinen Schauspielkollegen Johnny Depp. "Er ist in blendender Form", sagt der schwule Schauspieler. McKellen und Depp werden in "Ebenezer  Eine Weihnachtsgeschichte" zu sehen sein.


Ian McKellen schwärmt von seinem Schauspielkollegen Johnny Depp (Bild: IMAGO / Avalon.red)

  • Heute, 07:52h 2 Min.

Ian McKellen (86) lobt seinen Schauspielkollegen Johnny Depp (62). Die beiden sind in dem kommenden Film "Ebenezer  Eine Weihnachtsgeschichte" zu sehen  eine Neuauflage basierend auf dem Klassiker von Charles Dickens, die voraussichtlich im November in die deutschen Kinos kommt.

"Johnny ist in blendender Form", sagt der schwule Brite gegenüber dem Branchenblatt "Variety" bei der New Yorker Premiere seines neuen Films "The Christophers". Depp sei "spritzig, witzig, respektlos, ernst  alles zugleich. [...] Ich habe mich in ihn verliebt", sagt McKellen. Depp soll zudem gegenüber seinen Schauspielkollegen "sehr zuvorkommend" gewesen sein, berichtet McKellen. "Es herrschte eine wunderbare Atmosphäre am Set", fügt der 86-Jährige hinzu. Die Arbeit an der von Ti West (45) inszenierten Neuverfilmung sei dank Depps Energie und Spielfreude "eine Art Liebesfest" gewesen.

Hollywood-Comeback von Depp

Neben Depp und McKellen sind unter anderem auch Rupert Grint, Andrea Riseborough und Tramell Tillman in "Ebenezer  Eine Weihnachtsgeschichte" zu sehen. Gegenüber "Variety" gib McKellen zudem einen kleinen Vorgeschmack auf seine Rolle. "Ich spiele einen Geist!", verrät der Schauspieler mit einem Augenzwinkern.

Mit dem Weihnachtsfilm feiert Depp ein Comeback in Hollywood. Zuletzt war der 62-Jährige unter anderem im Jahr 2018 in "Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen" in einer typischen Hollywoodproduktion auf der Kinoleinwand zu sehen. In den vergangenen Jahren widmete sich Depp etwa der europäischen Produktion "Jeanne du Barry" und übernahm zudem die Regie bei "Modi: Three Days on the Wing of Madness".

Im Rahmen des aufsehenerregenden Verleumdungsprozesses gegen seine Ex-Frau Amber Heard (39) wurde Depp zwischenzeitlich nicht mehr in Hollywoodfilmen besetzt. Neben "Ebenezer" wird Depp zudem mit Penélope Cruz im Thriller "Day Drinker" zu sehen sein. Einen Erscheinungstermin gibt es noch nicht. (cw/spot)

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