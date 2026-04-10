"Wer ist hier der Boss?"-Star Danny Pintauro arbeitet als Paketfahrer

Heute, 11:12h 2 Min.

Der ehemalige Kinderstar Danny Pintauro (50) arbeitet derzeit als Paketfahrer. Unterdessen versucht er, seine Schauspielkarriere wiederzubeleben.



Der schwule Schauspieler, der durch die Rolle des Jonathan Bower in der Erfolgssitcom "Wer ist hier der Boss?" bekannt wurde, teilte auf Instagram ein Bild aus einem Wagen mit Paketen im Hintergrund.



"Ich arbeite hart, obwohl ich 'nicht arbeite'", schrieb er zu dem Foto. "Heute 38 Pakete ausgeliefert!", erklärte er in dem Beitrag zudem: "Es ist keine Schande, in Bewegung zu bleiben."



Über seine derzeitige Situation verriet er außerdem in dem Post: "Das Unterhaltungsgeschäft läuft soooo langsam, deshalb mache ich das, was viele Leute machen  ich versuche, mich zurechtzufinden, tauche auf und nehme die Arbeit an, die da ist, während ich gleichzeitig an der Arbeit arbeite, die ich wirklich will."

"Ehrliche Arbeit ist nicht peinlich"

Pintauro war von 1984 bis 1992 in allen acht Staffeln der beliebten Sitcom "Wer ist hier der Boss?" neben Tony Danza (74), Judith Light (77) und Alyssa Milano (53) zu sehen. "Die Branche hat sich so dramatisch verändert", sagte er im Interview mit Today.com nun. Der Serienstar erinnerte darin an die Zeit, in der jährlich rund 100 Pilotfolgen produziert wurden und angehende Schauspieler*innen in Scharen nach Los Angeles strömten, um Rollen zu ergattern. Heute seien die Möglichkeiten drastisch zurückgegangen, so Pintauro.



Bei seinem Job als Paketfahrer habe er einen flexiblen Zeitplan, der es ihm erlaube, weiterhin für Rollen vorzusprechen und gleichzeitig Geld zu verdienen, verriet er. Außerdem biete ihm die Arbeit viel Privatsphäre. Indem er seine Erfahrungen öffentlich teilt, hofft der 50-Jährige auch, das Stigma abzubauen, das Schauspieler*innen anhaftet, die zwischen ihren Engagements reguläre Jobs annehmen: "Ehrliche Arbeit ist nicht peinlich."

Unfreiwilliges Coming-out im Jahr 1997

Pintauro erklärte bei Today.com, viele Leute würden die finanzielle Situation ehemaliger Fernsehstars falsch einschätzen. Die Tantiemen einer Sitcom aus den 1980er Jahren reichten nicht zum Leben. Stattdessen habe er die letzten Jahre mehrere Jobs gleichzeitig ausgeübt und versucht, seine Schauspielkarriere wieder aufzubauen.



Danny Pintauro hatte 1997 in einem Interview mit dem "National Enquirer" erstmals über sein Schwulsein gesprochen, nachdem eine Boulevardzeitung zuvor gedroht hatte, seine Homosexualität ohne sein Einverständnis zu veröffentlichen. Im Jahr 2015 enthüllte er in der "Oprah: Where Are They Now?"-Show, dass er seit 2003 HIV-positiv ist (queer.de berichtete). Seit 2014 ist der Schauspieler mit Wil Tabares verheiratet. (cw/spot)