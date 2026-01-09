"Die Mutti hat total durchrenoviert": Olivia Jones über Gesichts-OP

Heute, 12:19h 2 Min.

Moderatorin und Gastro-Unternehmerin Olivia Jones (56) hat im Interview mit der "Bild"-Zeitung über ihre aufwändige Schönheits-OP gesprochen. Bei dem achtstündigen Eingriff sei ein "Deep Plane Facelifting" bei ihr vorgenommen worden, berichtete die bekannte Dragqueen. "Da wird quasi das gesamte Gesicht mit den Muskeln angehoben und nicht nur die Haut gestrafft", erklärte Jones.



Zudem habe sie sich die Ohrläppchen etwas kürzen lassen. "Wegen meiner schweren Ohrringe hatte ich so Dackelschlappohren." Und: "Das Kinn wurde mit einem kleinen Implantat neu modelliert." Ihr Doppelkinn habe sie am meisten gestört. Jones fügte an: "Ich bin groß und werde meistens von unten fotografiert. Da sah ich aus wie ein Pelikan."

"Nicht auf die leichte Schulter nehmen"

Auch wenn Jones mit dem Ergebnis zufrieden ist und sie es "immer wieder" machen würde, will sie die Zeit nach der OP nicht schönreden. Sie habe lange Zeit wie ein Chamäleon ausgesehen und ihr Gesicht habe jeden Tag die Farbe gewechselt. Es sei alles extrem unangenehm gewesen und solche Eingriffe seien immer mit Risiken verbunden. "Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen."



Auch bei Instagram berichtete Jones über ihr "neues Gesicht". Ihren Fans erklärte sie: "Die Mutti hat total durchrenoviert. Andere kaufen sich ein neues Auto, wenn der Lack ab ist, ich hab aber keinen Führerschein, ich habe lieber in meine Karosserie ein bisschen investiert." Doch auch in ihrem Social-Media-Beitrag warnt sie: "Solche OPs sind kein Spaß und auch immer ein Risiko. Ich bin glücklich, dass es bei mir gut verlaufen ist, aber man sollte das auch nicht verharmlosen und auf die leichte Schulter nehmen."



Im "Bild"-Interview gibt Jones offen zu, dass sich auch schon vor besagter OP nachgeholfen habe. "Ich habe immer mal wieder etwas Fett absaugen lassen, habe meine Augenlider machen lassen, die Nase aus medizinischen und kosmetischen Gründen und die Beine aus medizinischen Gründen." Ansonsten arbeite sie mit Botox und Theater-Make-up.

Olivia Jones ist eine feste Größe der deutschen Reality-TV-Landschaft und hat etwa auch schon an der RTL-Show "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" teilgenommen und betreibt dazu passend seit März "Olivias Dschungel Bar" in Hamburg. Als Moderatorin ist sie unter anderem in "Ich bin ein Star  Die Stunde danach" oder "Das große Promi-Büßen" zu sehen. Am 16. April präsentiert sie neben Sophia Thomalla (36) "Die Reality Awards". (cw/spot)