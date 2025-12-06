Lily Collins reist für "Emily in Paris" nach Griechenland und Monaco

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57537
  • Heute, 12:41h 2 Min.

Lily Collins in "Emily in Paris" (Bild: Netflix / Giulia Parmigiani)

Lily Collins (37) entdeckt in der neuen Staffel von "Emily in Paris" neue Orte und Kulissen. Die erfolgreiche Netflix-Serie startet im Mai mit den Dreharbeiten zur sechsten Staffel. Laut des Branchenblatts "Variety" führt die Geschichte die Charaktere nach Griechenland und Monaco  zwei neue, glamouröse Schauplätze. Über die Handlung der neuen Folgen ist bislang wenig bekannt, doch die Wahl der griechischen Kulisse lässt vermuten, dass zwischen Emily (Lily Collins) und Gabriel (Lucas Bravo) noch Klärungsbedarf besteht.

Als die fünfte Staffel von "Emily in Paris" im Dezember in Paris Premiere gefeiert hat, sprach der schwule Serienschöpfer Darren Star (64) mit dem Magazin unter anderem über die Entwicklung der Figuren. "Ich kann mir die Serie ohne Gabriel gar nicht vorstellen", sagte Star.

Die gemeinsamen Szenen in der fünften Staffel hätten "ein wenig Nostalgie" vermittelt, was laut Star darauf hinweise, dass die Serie "gereift ist". Die Tiefe der Beziehung beruhe, so Star weiter, auf "einer gemeinsamen Vergangenheit"  mit Erinnerungen an gute und schlechte Zeiten.

"Emily in Paris" gehört auf Netflix weiterhin zu den großen Erfolgen des Streamingdienstes. Die fünfte Staffel landete mit 13,5 Millionen Aufrufen in den ersten vier Tagen auf Platz zwei der hauseigenen Top-10-Charts und konnte diese Position in der darauffolgenden Woche mit 13,3 Millionen weiteren Aufrufen halten. Wann die sechste Staffel der Erfolgsserie auf Netflix erscheint, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. (cw/spot)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild23:30h, Super RTL:
    Downton Abbey
    In dem Film über eine Adelsfamilie im England der Zwanzigerjahre gibt es auch ein Wiedersehen mit dem schwulen Butler Thomas Barrow.
    Spielfilm, GB 2019
  • 5 weitere TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Emily in Paris
24.03.26 | Er hat eine Vermutung
Lily Collins spielt Audrey Hepburn: Sohn der Filmlegende reagiert
24.02.26 | Legendäre Schauspielerin
Lily Collins übernimmt Rolle als Audrey Hepburn in neuem Biopic
06.01.26 | Streaming-Hit
"Emily in Paris": Netflix bestätigt sechste Staffel
22.12.25 | Serie soll noch nicht enden
"Emily in Paris": Darren Star spricht schon von der sechsten Staffel
18.12.25 | Netflix-Kultserie
Neue Staffel von "Emily in Paris": Das Abenteuer geht in Rom weiter
06.12.25 | In Japan festgenommen
"Emily in Paris"-Star Jeremy O. Harris: Darum sitzt er im Gefängnis
-w-
Neu auf queer.de
Video des Tages
Die Herausforderungen und Freuden einer trans Identität im ländlichen Raum
Neue Schauplätze
Lily Collins reist für "Emily in Paris" nach Griechenland und Monaco
In Kuppelshow kennengelernt
Twenty4Tim zeigt sich ganz verliebt mit seinem Edin bei "Let's Dance"
Deep Plane Facelifting
"Die Mutti hat total durchrenoviert": Olivia Jones über Gesichts-OP
Bild des Tages
Der Professor, der Sexarbeiter und die Jungfrau Maria
"Es ist keine Schande"
"Wer ist hier der Boss?"-Star Danny Pintauro arbeitet als Paketfahrer
Sie war zunächst skeptisch
Lance Bass: Wie seine Mutter erst gegen *NSYNC war
Gewinnspiel
SpongeBob Schwammkopf: Piraten Ahoi!