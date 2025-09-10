"Emotionaler Moment": Ricarda Lang meistert ersten Halbmarathon

Heute, 05:31h 2 Min.

Ricarda Lang (32) hat es geschafft. In einem Instagram-Beitrag blickt die Grünenpolitikerin auf ihren ersten Halbmarathon zurück, den sie in Hannover absolviert hat. "Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich mal einen Halbmarathon laufe, hätte ich ihm ins Gesicht gelacht oder ihn direkt für verrückt erklärt", schreibt sie in ihrem Post auf ihrem Account mit rund 266.000 Follower*innen. Ein dazugehöriges Foto zeigt sie strahlend mit Medaille um den Hals.



"Hatte verdammt viel Spaß"



Lange Zeit sei das Thema Sport für sie vor allem mit Angst und Selbstzweifeln verbunden gewesen, erklärt Lang, die im vergangenen Oktober berichtete, dass sie rund 40 Kilogramm abgenommen habe (queer.de berichtete). Noch vor einem Jahr sei sie bei ihren ersten Joggingversuchen glücklich gewesen, wenn sie drei Kilometer durchgehalten habe, führt sie im Posting aus. Dass sie nun ihren ersten Halbmarathon in Hannover gelaufen sei, sei "ein ziemlich emotionaler Moment" gewesen. Sie sei stolz auf das, was sie im letzten Jahr geleistet habe und habe viel an "Disziplin, an Willensstärke, an Durchhaltevermögen, an Weitermachen, wenn ich mal gar keine Lust habe, aber auch an Freude an der Bewegung und daran, meinem eigenen Körper immer mehr zu vertrauen", in das Training reingesteckt.

Dann zeigte sich die bisexuelle Politikerin noch beeindruckt von der Atmosphäre bei dem Sportevent. "Besonders umgehauen hat mich das Gemeinschaftsgefühl unter den Läufern und die viele Unterstützung drum herum", schreibt Lang. "Alle unterstützen sich gegenseitig, motivieren sich und pushen dich, wenn du mal durchhängst."

Ihr abschließendes Fazit lautet: "Meine Zeit ist bestimmt nicht die schnellste. Aber darum ging es mir auch gar nicht. Sondern darum, mir selbst zu beweisen, dass ich das durchziehe. Und das habe ich. Und dabei noch verdammt viel Spaß gehabt!" (cw/spot)