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  • Heute, 11:22h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen zum 01.06.2026 für den Bereich "ambulante Hilfen" (Eingliederungshilfe/BEW und/oder TWG)

Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Erzieher*in oder vergleichbar
mindestens 30 Std.

Die vornehmlich aufsuchende Arbeit beinhaltet die Begleitung und Unterstützung von Klient*­innen, die in ihrer eigenen Wohnung leben. Eine intensive Betreuungs- und Beziehungsarbeit, Einzel  und ggfs. Gruppengespräche sowie Hilfe im Alltag sind Kernpunkte der Arbeit und finden in ambulanter Form statt. Am Standort in der Niebuhrstraße in Charlottenburg gibt es Beratungs- und Büroräume für die Mitarbeitenden.

Aufgaben u.a.:
● Aufsuchende, ambulante Arbeit mit den betreuten Menschen im eigenen Wohnraum
● Praktische und anleitende Unterstützung und Begleitung in allen Belangen des Alltages
● Sozialrechtliche, psychosoziale, alltagsstrukturierende Beratung und Unterstützung
● Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen

Voraussetzungen:
● Abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagog*in, Psycholog*in, Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in, Ergotherapeut*in, Krankenpfleger*in oder vergleichbar
● Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Arbeiten und Flexibilität
● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion, Konfliktfähigkeit
● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*

Erwünscht:
● Stabile LSBTI* Identität
● Erfahrung im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe
● Kenntnisse psychiatrischer Handlungsfelder
● Resilienz

Wir bieten:
● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis
● 30 Tage Urlaub und Jobticket
● Mitarbeit in einem motivierten, humorvollen und erfahrenen Team
● Gute Arbeitsatmosphäre
● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen
● Internes Fortbildungscurriculum und Supervision

Ausführlichere Informationen
unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030  44 66 88 22.

Bewerbungen
bitte bis zum 30.04.2026 mit Angabe der Kennziffer A2/2026/01-AH an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder jobs@schwulenberatungberlin.de

Bewerbungsgespräche finden in Form von Gruppen- und Einzelinterviews am Nachmittag des 12.05.2026 statt.

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