Heute, 11:22h 2 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen zum 01.06.2026 für den Bereich "ambulante Hilfen" (Eingliederungshilfe/BEW und/oder TWG)



Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Erzieher*in oder vergleichbar

mindestens 30 Std.



Die vornehmlich aufsuchende Arbeit beinhaltet die Begleitung und Unterstützung von Klient*­innen, die in ihrer eigenen Wohnung leben. Eine intensive Betreuungs- und Beziehungsarbeit, Einzel  und ggfs. Gruppengespräche sowie Hilfe im Alltag sind Kernpunkte der Arbeit und finden in ambulanter Form statt. Am Standort in der Niebuhrstraße in Charlottenburg gibt es Beratungs- und Büroräume für die Mitarbeitenden.



Aufgaben u.a.:

● Aufsuchende, ambulante Arbeit mit den betreuten Menschen im eigenen Wohnraum

● Praktische und anleitende Unterstützung und Begleitung in allen Belangen des Alltages

● Sozialrechtliche, psychosoziale, alltagsstrukturierende Beratung und Unterstützung

● Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen



Voraussetzungen:

● Abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagog*in, Psycholog*in, Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in, Ergotherapeut*in, Krankenpfleger*in oder vergleichbar

● Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Arbeiten und Flexibilität

● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion, Konfliktfähigkeit

● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*



Erwünscht:

● Stabile LSBTI* Identität

● Erfahrung im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe

● Kenntnisse psychiatrischer Handlungsfelder

● Resilienz



Wir bieten:

● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)

● Unbefristetes Arbeitsverhältnis

● 30 Tage Urlaub und Jobticket

● Mitarbeit in einem motivierten, humorvollen und erfahrenen Team

● Gute Arbeitsatmosphäre

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

● Internes Fortbildungscurriculum und Supervision



Ausführlichere Informationen

unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030  44 66 88 22.



Bewerbungen

bitte bis zum 30.04.2026 mit Angabe der Kennziffer A2/2026/01-AH an: Schwulen­beratung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder



Bewerbungsgespräche finden in Form von Gruppen- und Einzelinterviews am Nachmittag des 12.05.2026 statt.