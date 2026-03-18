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Stellenausschreibung
Schwulenberatung Berlin sucht Sozialarbeiter*in / Psycholog*in / Erzieher*in
- Heute, 11:22h 2 Min.
Die Schwulenberatung Berlin bietet vielfältige Hilfe für LSBTI*, mit 270 Mitarbeitenden ist sie die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas. Wir suchen zum 01.06.2026 für den Bereich "ambulante Hilfen" (Eingliederungshilfe/BEW und/oder TWG)
Sozialarbeiter*in, Psycholog*in, Erzieher*in oder vergleichbar
mindestens 30 Std.
Die vornehmlich aufsuchende Arbeit beinhaltet die Begleitung und Unterstützung von Klient*innen, die in ihrer eigenen Wohnung leben. Eine intensive Betreuungs- und Beziehungsarbeit, Einzel und ggfs. Gruppengespräche sowie Hilfe im Alltag sind Kernpunkte der Arbeit und finden in ambulanter Form statt. Am Standort in der Niebuhrstraße in Charlottenburg gibt es Beratungs- und Büroräume für die Mitarbeitenden.
Aufgaben u.a.:
● Aufsuchende, ambulante Arbeit mit den betreuten Menschen im eigenen Wohnraum
● Praktische und anleitende Unterstützung und Begleitung in allen Belangen des Alltages
● Sozialrechtliche, psychosoziale, alltagsstrukturierende Beratung und Unterstützung
● Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen
Voraussetzungen:
● Abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagog*in, Psycholog*in, Erzieher*in, Heilerziehungspfleger*in, Ergotherapeut*in, Krankenpfleger*in oder vergleichbar
● Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Arbeiten und Flexibilität
● Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion, Konfliktfähigkeit
● Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*
Erwünscht:
● Stabile LSBTI* Identität
● Erfahrung im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe
● Kenntnisse psychiatrischer Handlungsfelder
● Resilienz
Wir bieten:
● Entlohnung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation (Haustarif)
● Unbefristetes Arbeitsverhältnis
● 30 Tage Urlaub und Jobticket
● Mitarbeit in einem motivierten, humorvollen und erfahrenen Team
● Gute Arbeitsatmosphäre
● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen
● Internes Fortbildungscurriculum und Supervision
Ausführlichere Informationen
unter www.schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030 44 66 88 22.
Bewerbungen
bitte bis zum 30.04.2026 mit Angabe der Kennziffer A2/2026/01-AH an: Schwulenberatung Berlin, Gotenstr. 51, 10829 Berlin oder
Bewerbungsgespräche finden in Form von Gruppen- und Einzelinterviews am Nachmittag des 12.05.2026 statt.