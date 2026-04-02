Sabrina Carpenter entschuldigt sich für "Jodel"-Missverständnis

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Sabrina Carpenter (26), die am Freitagabend als erste Headlinerin das diesjährige Coachella-Festival eröffnete, sah sich nach ihrem Auftritt mit scharfer Kritik konfrontiert. Während ihres Sets im kalifornischen Indio kam es zu einer unangenehmen Interaktion mit einem Fan, die im Anschluss weite Kreise in den sozialen Netzwerken zog. Jetzt hat die Sängerin auf die Vorwürfe reagiert und um Entschuldigung gebeten.



Der Vorfall ereignete sich, während die "Espresso"-Sängerin am Klavier saß. Ein Zuschauer stimmte eine "Zaghrouta" an  einen traditionellen, lautstarken arabischen Jubelruf, der oft bei Hochzeiten oder freudigen Ereignissen eingesetzt wird. Carpenter, die den Laut offenbar nicht zuordnen konnte, reagierte sichtlich irritiert: "Ich glaube, ich habe jemanden jodeln gehört. Ist es das, was du da machst? Ich mag es nicht", sagte sie von der Bühne aus.



Als der Fan antwortete, dass es sich um seine Kultur handele, entgegnete Carpenter: "Deine Kultur ist Jodeln?" Auch die Erklärung des Zuschauers, dass es ein festlicher Ruf sei, schien die Künstlerin in dem Moment nicht zu überzeugen. "Ist das hier das Burning Man? Was ist hier los? Das ist seltsam", kommentierte sie weiter. Ein Clip dieser Szene ging kurz darauf viral und löste Vorwürfe der kulturellen Insensibilität und Islamophobie aus.

Sabrina Carpenter sagt sorry

Am Samstag meldete sich die 26-Jährige auf der Plattform X direkt zu Wort und antwortete auf einen kritischen Post. Sie erklärte, dass die Situation vor Ort schwer einzuschätzen gewesen sei. "Ich entschuldige mich, ich habe die Person nicht mit eigenen Augen gesehen und konnte es nicht deutlich hören", schrieb Carpenter.



"Meine Reaktion war pure Verwirrung und Sarkasmus, aber nicht böse gemeint. Ich hätte besser damit umgehen können! Jetzt weiß ich, was eine Zaghrouta ist." Sie fügte hinzu, dass sie ab jetzt "jeden Jubel und jedes Jodeln" willkommen heiße.



my apologies i didnt see this person with my eyes and couldnt hear clearly. my reaction was pure confusion, sarcasm and not ill intended. could have handled it better! now i know what a Zaghrouta is!

I welcome all cheers and yodels from here on out https://t.co/f3KuT8sggH Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) April 11, 2026 / SabrinaAnnLynn

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Trotz des Zwischenfalls wurde der Auftritt ansonsten als Erfolg gewertet. Carpenter nutzte ihre "House Tour"-Kulisse für eine starbesetzte Show und begrüßte Überraschungsgäste wie Sam Elliott, Susan Sarandon und Will Ferrell auf der Bühne. Zudem präsentierte sie erstmals Songs wie "We Almost Broke Up Last Night" und "When Did You Get Hot?" von ihrem aktuellen Album "Man's Best Friend". (spot/cw)