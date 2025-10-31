Cora Schumacher ist wieder Single: "Habe die Beziehung beendet"



Ex-Dschungelkandidatin Cora Schumacher ist wieder zu haben (Bild: RTL)

Heute, 13:03h 2 Min.

Auch dieses Mal hatte sie kein Liebesglück: Cora Schumacher hat sich von ihrem amerikanischen Freund getrennt. Gegenüber "Bild" bestätigte die 49-Jährige am Wochenende: "Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet." Während sie im Januar noch von dem in Texas lebenden sportlichen Mann schwärmte, zeigt sie sich nun enttäuscht. "Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein." Sie habe sich manipuliert gefühlt und ihr seien "parallele Kommunikationen auf seinem Handy mit anderen Frauen" aufgefallen. "Immer mehr wurde mir klar, dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmäßigen Realität suchte."



Kennengelernt hatten sich die beiden auf einer Dating-App. Schumacher besuchte ihn in den vergangenen Monaten immer wieder, sprach sogar schon von einem Umzug in die USA. Sie sehne sich nach einer Liebe, "die ehrlich und auf Augenhöhe ist und in der man gemeinsam alt werden kann". Dieser Mann sei Steven letztlich nicht gewesen.

Mit Ex-Mann Ralf Schumacher hat sie Sohn David

Cora Schumacher war von 2001 bis 2015 mit dem früheren Rennfahrer Ralf Schumacher (50) verheiratet und hat mit ihm Sohn David (24). Nachdem sich ihr Ex im Juli 2024 outete, zeigte sich Cora verschnupft  sie warf Ralf unter anderem vor, während ihrer Ehe untreu gewesen zu sein und sie vor seinem Coming-out nicht informiert zu haben.



Seit Jahren versucht Cora Schumacher, als Realitystar durchzustarten  sie war etwa 2015 bei "Let's Dance", 2018 bei "Promi Big Brother" und 2024 bei "Ich bin ein Star  Holt mich hier raus!" dabei.



Ihr Ex-Mann ist übrigens erfolgreicher in der Liebe: Ralf Schumacher bestätigte im Februar, dass er sich mit seinem Freund Étienne Bousquet-Cassagne verlobt habe. Die beiden wollen Ende Mai in Saint-Tropez an der Côte d'Azur heiraten (queer.de berichtete). (spot/cw)