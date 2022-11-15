Corny Littmann bekommt Stern auf Reeperbahn

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  • Heute, 17:05h 2 Min.

Corny Littmann wird von Hamburg mit einer besonderen Geste geehrt (Bild: Urban Explorer Hamburg / wikipedia)

Der Hamburger Theatermacher und LGBTI-Aktivist Corny Littmann (73) bekommt nun auch einen Stern auf der Reeperbahn. Mit dieser Würdigung ehre der Bezirk eine Persönlichkeit, die seit fünf Jahrzehnten das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Hansestadt entscheidend mitgestalte, teilte das Bezirksamt Hamburg-Mitte mit. Der Stern soll im Sommer feierlich verlegt werden. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Bisher war die Ehre nur Udo Lindenberg zuteilgeworden, der den Stern 1996 bekommen hat. Udos Gehwegplatte ziert mittlerweile den Fußweg vor der Panik City auf dem Spielbudenplatz.

Corny Littmann ist St. Pauli seit Jahrzehnten eng verbunden und hat auf dem Kiez viel bewegt. Er kam im Alter von 15 Jahren nach Hamburg, wo er Abitur machte und in der wilden Studentenzeit Psychologie studieren wollte. Dabei entdeckte er seine Liebe zum Theater. 1976  mit 23 Jahren  gründete er zusammen mit Hans-Georg Berger die Theatergruppe "Brühwarm", die erste offen schwule Theatergruppe in Deutschland. Von Anfang an engagierte er sich für queere Rechte, unter anderem als Mitglied der Gruppe "Homo­sexuelle Aktion Hamburg". Er kämpfte etwa gegen Diskriminierung, für die Streichung des Anti-Schwulen-Paragrafen 175 und thematisierte die Kommerzialisierung der schwulen Subkultur.

Mittlerweile ist er Leiter von gleich drei Theatern auf der Hamburger Reeperbahn: Dem Schmidt Theater, dem Schmidts Tivoli und dem Schmidtchen. In diesem Jahr feierte Littmann sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Acht Jahre lang war er auch Präsident des Fußballvereins FC St. Pauli (queer.de berichtete). (dpa/cw)

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