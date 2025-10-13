Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?57566

Vorwürfe von Ruby Rose

Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück

Über ihr Sprecherteam wehrt sich Pop-Star Katy Perry gegen "rücksichtslose Lügen". Die lesbische Schauspielerin Ruby Rose hat Vorwürfe eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs gegen die Sängerin erhoben.


Ruby Rose (l.) erhebt schwere Vorwürfe gegen Katy Perry (Bilder: Adweek / wikipedia, (cc) Raph_PH / wikipedia)

  • Heute, 05:54h 2 Min.

Pop-Star Katy Perry (41, "I Kissed a Girl") hat Vorwürfe der australischen Schauspielerin Ruby Rose (40) von einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff vehement zurückgewiesen. Das Sprecherteam der Sängerin schrieb in einer Mitteilung, die US-Medien vorlag, Behauptungen von Rose seien "nicht nur kategorisch falsch, sondern auch gefährliche, rücksichtslose Lügen". Weiter hieß es darin, dass Rose dafür bekannt sei, in den sozialen Medien schwerwiegende öffentliche Anschuldigungen gegen verschiedene Personen zu erheben, die von diesen zurückgewiesen worden seien.

Angeblicher Vorfall vor vielen Jahren

Rose schrieb auf der Social-Media-Plattform Threads, dass sich der angebliche Übergriff in einem Nachtclub im australischen Melbourne zugetragen habe, als sie Anfang zwanzig war. Sie habe fast zwei Jahrzehnte gebraucht, um dies öffentlich auszusprechen. Dies zeige, wie stark die Auswirkungen von Trauma und sexueller Gewalt sein könnten, führte sie aus.

Rose lebt seit ihrem dreizehnten Lebensjahr offen lesbisch. Sie spielte in der TV-Serie "Orange Is The New Black" und in Filmen wie "John Wick: Kapitel 2", "Pitch Perfect 3" und "Meg" mit.

Perry und der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau hatten im vergangenen Jahr ihre Beziehung öffentlich gemacht. Die Sängerin war zuvor mit dem britischen Schauspieler Orlando Bloom zusammen. Die beiden haben eine Tochter. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Katy Perry
13.03.26 | "Wie ein Traum"
Katie Perry gegen Katy Perry: Popstar verliert Rechtsstreit
28.01.26 | Vorlage für Beschwerdeschreiben
"Wut in Taten verwandeln": Katy Perry fordert zu Protest gegen ICE auf
08.01.26 | Erster gemeinsamer Weihnachtsurlaub
I Kissed a Guy: Katy Perry teilt Kussfoto mit Justin Trudeau
09.12.25 | Neue Beziehung mit Justin Trudeau
Katy Perry war nicht auf der Suche nach einem neuen Partner
19.10.25 | Start der Deutschland-Tour
Hannover: Katy-Perry-Konzert beginnt mit lesbischem Heiratsantrag
13.10.25 | Enthüllende Fotos
Justin Trudeau und Katy Perry sollen tatsächlich ein Paar sein
Neu auf queer.de
Ungarn
Nach Orbans Niederlage: Maja T. schöpft Hoffnung
Vorwürfe von Ruby Rose
Katy Perry weist Vorwürfe eines sexuellen Übergriffs zurück
Niedersachsen
Neue Meldestelle soll Queer­feindlichkeit sichtbar machen
Hamburg
Corny Littmann bekommt Stern auf Reeperbahn
Sachsen-Anhalt
Wahlprogramm: AfD wirft queeren Menschen "Zerstörung der Normalität" vor
Thüringen
Zwei schwule Opern im Theater Erfurt
Stellenausschreibung
Mann-O-Meter sucht Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d)
Buttigieg will's wissen
Wird ein schwuler Mann nächster US-Präsident?