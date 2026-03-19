Sarah Engels schwärmt: "Die ESC-Zeit ist einfach besonders"

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  • Heute, 11:01h 2 Min.

Sarah Engels ist schon in ESC-Stimmung (Bild: Superbass / wikipedia)

Die 33-jährige Sängerin Sarah Engels tritt nach ihrem Sieg im Vorentscheid in diesem Jahr für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Schon die letzten Wochen vor dem Finale am 16. Mai in der Wiener Stadthalle gestalten sich für die Kölnerin aufregend.

Gerade trat sie am Wochenende mit ihrem Song "Fire" bei der größten ESC-Party in Amsterdam auf. In einer Instagram-Story zeigte sie sich wenige Tage danach emotional. "Die ESC-Zeit ist einfach besonders, weil auf einmal ganz Europa zusammenkommt und alle irgendwie dasselbe fühlen", bekundete die einstige DSDS-Zweite gegenüber ihren Follower*­innen. "Es ist mega intensiv, emotional und voller Momente, die man so echt nur einmal erlebt. Ich glaube, das werde ich nie vergessen und ist auch, nachdem ich fast 15 Jahre jetzt schon dem Business bin, was sehr sehr besonderes."

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Auf die Fan-Frage, ob sie sich eine Zusammenarbeit mit einem anderen ESC-Künstler oder einer anderen ESC-Künstlerin vorstellen könne, bekundete sie, die ganze Gruppe sei "reizend" und sie liebe alle. Aber besonders fühle sie sich mit ihren "Girls" Antigoni (30), die für Zypern antritt, und der Bulgarin Darna (27) verbunden.

Geht sie bald auf Tour?

Aber auch jenseits des europäischen Musikwettbewerbs stehen Termine an. Am Samstag ist Sarah Engels bei der Fitnessmesse FIBO in Köln zu Gast, wo am Nachmittag ein Power-Bauch-Workout mit ihr stattfindet. Und auch Spekulationen um weitere Live-Auftritte heizte sie an. Als in ihrer Instagram-Fragerunde jemand wissen wollte, ob eine Tour in Planung sei, antworte sie geheimnisvoll zu drei Herzchen-Smileys: "Hmmm." (spot/cw)

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