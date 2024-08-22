Melissa Etheridge und Pink nicht in Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen



John Begalke / flickr) Pink (li.) und Melissa Etheridge müssen weiter auf den Einzug in den Rock-Olymp warten (Bild: RCA Records,

Heute, 11:17h 2 Min.

Die Rock & Roll Hall of Fame hat am Montagabend ihre Mitglieder des Jahrgangs 2026 bekannt gegeben. Phil Collins, Oasis, Billy Idol, Sade, Iron Maiden und weitere Künstler*innen werden in einer Zeremonie am 14. November aufgenommen.



Insgesamt waren dieses Jahr 17 Künstler*innen nominiert worden. Nicht geschafft haben es unter anderem die in der queeren Community beliebten Künstlerinnen Pink, Shakira, Mariah Carey und die lesbische Ikone Melissa Etheridge. Auch New Edition, The Black Crowes, Jeff Buckley, INXS und Lauryn Hill bleibt der Einzug die Ruhmeshalle der Unterhaltungsmusik verwehrt.



Mariah Carey snubbed by the Rock & Roll Hall of Fame for the third time. pic.twitter.com/ffzrTw7J3I Buzzing Pop (@BuzzingPop) April 14, 2026

| / BuzzingPop | Mariah Carrey ist bereits drei Mal nominiert worden  bislang ohne Erfolg

Ryan Seacrest und Lionel Richie verkündeten die neuen Mitglieder in einer Folge der Castingshow "American Idol" (der US-Version von DSDS) zum Thema Rock & Roll Hall of Fame. Zu den 2026 in der Kategorie "Performer" Aufgenommenen gehören demnach Phil Collins, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Oasis, Sade, Wu-Tang Clan und der verstorbene Luther Vandross. Celia Cruz, Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte und Gram Parsonswerden mit dem Early Influence Award geehrt. Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller und Rick Rubin werden mit dem Musical Excellence Award ausgezeichnet, Ed Sullivan erhält den Ahmet-Ertegun-Preis.



Die Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame 2026 wird am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles stattfinden und soll im Dezember auf ABC und Disney+ abrufbar sein.



"Die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame ist die höchste Auszeichnung der Musikwelt", betonte der Vorsitzende John Sykes in einer Pressemitteilung, wie etwa "The Hollywood Reporter" berichtete. "Wir freuen uns darauf, diese herausragenden Künstler bei der diesjährigen Zeremonie zu ehren  es wird eine unvergessliche Nacht werden." Über die Aufnahme hatten rund 1.200 stimmberechtigte Mitglieder entschieden, auch ein Fan-Voting war freigeschaltet worden.

Phil Collins schon mit Genesis dabei

Um für die Hall of Fame in Betracht zu kommen, muss die erste kommerzielle Aufnahme mindestens 25 Jahre zurückliegen. Phil Collins, der im Januar seinen 75. Geburtstag feierte, wurde bereits 2010 mit Genesis aufgenommen und gehört nun zu den wenigen Musiker*innen, die zweimal geehrt wurden. Im vergangenen Jahr wurden unter anderem Bad Company, Chubby Checker, Joe Cocker, Cyndi Lauper, OutKast, Soundgarden und The White Stripes aufgenommen. (spot/cw)